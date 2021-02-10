بعد فشلهم فى نقل المرضى للمستشفيات .. مصريون يصرخون أين السيسى؟(فيديو)

“رئيس الجمهورية فين؟”، تساؤل غاضبَ طرحه مصريون بمحافظة الدقهلية، بعد عجزهم عن نقل المرضى للمستشفيات لغياب الطرق الممهدة.

وأعرب أهالي عزبة أبو شاهين بمحافظة الدقهلية (شمال غرب القاهرة) عن غضبهم من أداء الحكومة ورئاسة الجمهورية، عبرمقطع فيديو نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وأظهر المقطع المصور الأهالى وهم يحملون مريضا على جرار زراعي نظرا لعدم تمكن سيارات الإسعاف من الدخول إلى القرية وعدم توافر طريق ممهد لسير السيارات.

ويمتد الشارع غير المؤهل والطيني بسبب المياه التي تغمره لمسافة 500 متر، ويعيق حركة التنقل من وإلى القرية.

وقال الأهالى “فينك يا سيسى..انتخبناك وطلعنا وراك” وأشاروا إلى مناشدتهم للمسؤولين منذ عشر سنوات دون جدوى.

وصرخ المريض من فوق الجرار، قائلا” السيد رئيس الجمهورية فين؟”.

وطالب الأهالي، محافظ الدقهلية ونوابه بالعمل على تأهيل الشارع الذي يصل القرية بمركز مدينة نبروة.

وأشاروا إلى عدم تمكنهم من الخروج من القرية مع قدوم الشتاء وازدياد حالة الشارع سوءًا، مضيفين أن القرية حالات مرضية تحتاج إلى متابعة والذهاب للمستشفيات.