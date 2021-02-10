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رحيل أنور قرقاش عن وزارة خارجية الإمارات

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش (الجزيرة)
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش (الجزيرة)
10/2/2021-|آخر تحديث: 10/2/202105:13 PM (مكة المكرمة)

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعيين الشيخ شخبوط بن نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة فى وزارة الخارجية.

وأشار محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء كذلك إلى مغادرة أنور قرقاش وزارة الخارجية، ليعمل مستشارا دبلوماسيا للرئيس.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه جرى منح وسام الاتحاد لأنور قرقاش كونه أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي.

وبحسب موقع وزارة الخارجية الإماراتية، شغل قرقاش العديد من المناصب، حيث عمل وزيراً للدولة للشؤون الخارجية منذ عام 2008.

وفى الفترة من 2006 وحتى عام 2016 شغل منصب وزيراً للدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الإماراتية

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