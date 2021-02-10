رحيل أنور قرقاش عن وزارة خارجية الإمارات

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعيين الشيخ شخبوط بن نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة فى وزارة الخارجية.

#محمد_بن_راشد: أجرينا تعديلاً وزاريا مصغراً في "الخارجية" بحضور الشيخ محمد بن زايد حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك وخليفة شاهين المرر وزيري دولة ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة pic.twitter.com/QjeOru81VJ — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 10, 2021

وأشار محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء كذلك إلى مغادرة أنور قرقاش وزارة الخارجية، ليعمل مستشارا دبلوماسيا للرئيس.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه جرى منح وسام الاتحاد لأنور قرقاش كونه أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي.

عاجل| نائب رئيس #الإمارات: تعيين الشيخ شخبوط بن نهيان وخليفة شاهين المرر وزيرا دولة في وزارة الخارجية — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 10, 2021

وبحسب موقع وزارة الخارجية الإماراتية، شغل قرقاش العديد من المناصب، حيث عمل وزيراً للدولة للشؤون الخارجية منذ عام 2008.

#محمد_بن_راشد: وتم أيضا تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات .. الرحلة مستمرة .. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات .. والقادم سيبقى دائماً أجمل في بلادي #الإمارات ..#وام pic.twitter.com/gDRAsBgLF9 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 10, 2021

وفى الفترة من 2006 وحتى عام 2016 شغل منصب وزيراً للدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.