اعتقال 5 بتهمة تهديد فتاة فرنسية هاجمت الإسلام.. ما القصة؟

أعلنت النيابة العامة الفرنسية اعتقال خمسة أشخاص في مواقع متفرقة من البلاد في إطارعمليات التحقيق المتصلة بتهديد بالقتل تعرضت له مراهقة فرنسية تُدعى ميلا ريتشارد مالكا، بعد أن نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت مقطع فيديو أثار الجدل تنتقد فيه الإسلام.

وأوقفت الشرطة الفرنسية هؤلاء الأشخاص وتتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، ووضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي لدى الشرطة بتهمة “الترهيب الإلكتروني” و”التهديد بالقتل” في إطارتحقيقات يجريها قسم مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت، الذي تأسس مؤخرًا ويتبع للنيابة العامة في باريس.

وقالت ميلا (18 عامًا) إنها تلقت سيلًا من التهديدات، وشاركت على تويتر التهديدات التي تلقتها بالقتل، بعضها يشير إلى مقتل المعلم صامويل باتي، أستاذ التاريخ الذي قتل في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بعد عرضه صورا مسيئة للنبي محمد على تلاميذه.

L’Etat agit pour protéger #Mila. Cinq personnes ont été placées en garde à vue ce matin dans l'enquête sur les menaces de mort proférées à son encontre.

Au total, 13 individus ont été interpellés dans cette affaire depuis février 2020.https://t.co/cpBw4gRp57 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 9, 2021

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على تويتر: “الدولة تعمل لحماية ميلا”.

محامي ميلا “أصبح التهديد بالقتل شائعا” مضيفا “حان الوقت ليعلم كل شخص يهدّد بالموت أنه قد يجري توقيفه ليمثل أمام القضاء ويصبح لديه سجل جنائي”.

ويواجه المهددون بالقتل عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو، وكان قد حُكم على شخصين العام الماضي بالسجن بتهمة تهديد الفتاة بالقتل.