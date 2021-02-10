“الامتحانات خطر ياريس” .. يتصدر تويتر في مصر

تصدر وسم يطالب بإلغاء الامتحانات في مصر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تخوف الطلاب وذويهم من تفشي وباء كورونا.

أصبح وسم “الامتحانات خطر ياريس” الأعلى تداولا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر فى مصر، وذلك بعد مناشدة طلاب الجامعات المصرية بجانب طلاب المراحل الابتدائية والثانوية، الرئيس المصري بالتدخل لوقف الامتحانات.

هيوفرولنا كل حاجهجوه الجامعات وبرا 🙂 نرجع بيوتنا متصابين ونصيب اهلاينا ودايره مش هتنتهي بسبب عقول مريضه ومتخلفه مليارت صرفتوها علي المواقع والاونلاين احنا فين منها اقسم بالله سرقتوها ملايين وعايزين تدارو وتخبو علي قفانا بنزولنا نمتحن تقليدي #الامتحانات_خطر_ياريس — abdelrahman mohamed (@abdelra23198293) February 10, 2021

جاءت حالة التفاعل عقب إعلان المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي حسام عبد الغفار، فى تصريحات إعلامية محلية، عن عدم تأجيل الامتحانات المقرر عقدها فى 20 فبراير/شباط الجاري.

نحن ننتظر قرارك يا ريس #الامتحانات_خطر_ياريس — mohamed samy (@mohamed41321147) February 10, 2021

وأشار المتحدث إلى أن الامتحانات ستعقد في وقتها المحدد، نظرا لاستقرار حالة تفشى الفيروس فى مصر، على حد قوله.

وتابع أن الوزارة حريصة على سلامة كل من الطلاب والأساتذة وجميع العاملين فى الجامعات، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك.

#90دقيقة | كيف تستكمل الجامعات الدراسة ؟ وما مصير امتحانات الفصل الدراسي… https://t.co/rLLFo5NyYu via @YouTube — Hossam Abdelghaffar (@Hossam_Ghaffar) February 10, 2021

وتوحدت المطالب حول إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات عبر الإنترنت، تجنبا لمخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

كما طلب العديد من الأهالى إجراء امتحانات وأبحاث طلاب المراحل والابتدائية والثانوية من بعد دون التواصل المباشر فى المدارس خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار مغردون إلى أن مؤشر الإصابات بفيروس كورونا انخفض عقب إغلاق المدارس الشهر الماضى، على حد قولهم.

أنا خايف علي أسرتي قبل نفسي يا ريس#الامتحانات_خطر_ياريس — Fares Ammar (@FaresAm98026814) February 10, 2021

وقال أحد الطلاب إن الامتحانات تشكل خطرا على الطلاب في جنوب مصر، نظرا لضعف الإمكانيات وإجراءات مكافحة العدوى، بينما أشار آخر إلى أنه يحتاج للذهاب إلى الجامعة عبر القطار يوميا، وأن ذلك الأمر يمثل خطرا إضافيا نظرا لتكدس الركاب داخل عربات القطار.

صحتنا أهم ،في كثير من دول العالم مطبقين الأونلاين وفعلًا الاعداد في تنازل عندهم فياريت قيادتنا الرشيده تطبق الاونلاين لأجل السلامه العامه للطلاب ✅🥲🚶🏼‍♂️

#الامتحانات_خطر_ياريس — Doctor Meroo (@MerooDoctor) February 10, 2021

وأطلق الطلاب فى وقت سابق وسم “يا وزير الوضع خطير”، فى رسالة مباشرة إلى كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم العالى، إلا أن المتحدث باسم وزارة التعليم خرج برد حاسم وأشار فيه إلى أن الامتحانات فى موعدها مما دفع الطلاب لرفع سقف المطالبة لرئيس الجمهورية.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيها فى يناير/كانون الثانى الماضى إلى وزارة التعليم الأعلى بتعديل موعد الامتحانات الفصل الدراسي الأول إلى ما بعد أجازة نصف العام الدراسي.

الاعداد قلت لما المدارس والجامعات اتلغت وقبل ما تتلغي كان الوضع مرعب في مصر

مش عاوزين الايام دي ترجع تاني عشان مع العوده الاعداد هتزيد تاني #الامتحانات_خطر_ياريس — kholoud emad (@kholoud41147875) February 10, 2021

وبدأت إجازة نصف العام فى 16 يناير كانون الثاني الماضي ومن المقرر أن تنتهى فى 20 فبراير/ شباط الجاري.