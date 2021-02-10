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“الامتحانات خطر ياريس” .. يتصدر تويتر في مصر

جامعة القاهرة المصرية
جامعة القاهرة المصرية
10/2/2021-|آخر تحديث: 10/2/202103:50 PM (مكة المكرمة)

تصدر وسم يطالب بإلغاء الامتحانات في مصر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تخوف الطلاب وذويهم من تفشي وباء كورونا.

أصبح وسم “الامتحانات خطر ياريس” الأعلى تداولا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر فى مصر، وذلك بعد مناشدة طلاب الجامعات المصرية بجانب طلاب المراحل الابتدائية والثانوية، الرئيس المصري بالتدخل لوقف الامتحانات.

جاءت حالة التفاعل عقب إعلان المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي حسام عبد الغفار، فى تصريحات إعلامية محلية، عن عدم تأجيل الامتحانات المقرر عقدها فى 20 فبراير/شباط الجاري.

وأشار المتحدث إلى أن الامتحانات ستعقد في وقتها المحدد، نظرا لاستقرار حالة تفشى الفيروس فى مصر، على حد قوله.
وتابع أن الوزارة حريصة على سلامة كل من الطلاب والأساتذة وجميع العاملين فى الجامعات، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك.

وتوحدت المطالب حول إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات عبر الإنترنت، تجنبا لمخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

كما طلب العديد من الأهالى إجراء امتحانات وأبحاث طلاب المراحل والابتدائية والثانوية من بعد دون التواصل المباشر فى المدارس خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار مغردون إلى أن مؤشر الإصابات بفيروس كورونا انخفض عقب إغلاق المدارس الشهر الماضى، على حد قولهم.

وقال أحد الطلاب إن الامتحانات تشكل خطرا على الطلاب في جنوب مصر، نظرا لضعف الإمكانيات وإجراءات مكافحة العدوى، بينما أشار آخر إلى أنه يحتاج للذهاب إلى الجامعة عبر القطار يوميا، وأن ذلك الأمر يمثل خطرا إضافيا نظرا لتكدس الركاب داخل عربات القطار.

وأطلق الطلاب فى وقت سابق وسم “يا وزير الوضع خطير”، فى رسالة مباشرة إلى كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم العالى، إلا أن المتحدث باسم وزارة التعليم خرج برد حاسم وأشار فيه إلى أن الامتحانات فى موعدها مما دفع الطلاب لرفع سقف المطالبة لرئيس الجمهورية.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيها فى يناير/كانون الثانى الماضى إلى وزارة التعليم الأعلى بتعديل موعد الامتحانات الفصل الدراسي الأول إلى ما بعد أجازة نصف العام الدراسي.

وبدأت إجازة نصف العام فى 16 يناير كانون الثاني الماضي ومن المقرر أن تنتهى فى 20 فبراير/ شباط الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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