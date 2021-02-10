“الامتحانات خطر ياريس” .. يتصدر تويتر في مصر

ما زلت الموجة الثانية لجائحة كورونا تتوحش في مصر، بعد تصاعد حالات الوفيات والإصابات بوتيرة غير مسبوقة، لاسيما مع تفاقم أزمة نفاد الأكسجين بمستشفيات عدة.
تصدر وسم يطالب بإلغاء الامتحانات في مصر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تخوف الطلاب وذويهم من تفشي وباء كورونا.
أصبح وسم “الامتحانات خطر ياريس” الأعلى تداولا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر فى مصر، وذلك بعد مناشدة طلاب الجامعات المصرية بجانب طلاب المراحل الابتدائية والثانوية، الرئيس المصري بالتدخل لوقف الامتحانات.
هيوفرولنا كل حاجهجوه الجامعات وبرا 🙂 نرجع بيوتنا متصابين ونصيب اهلاينا ودايره مش هتنتهي بسبب عقول مريضه ومتخلفه مليارت صرفتوها علي المواقع والاونلاين احنا فين منها اقسم بالله سرقتوها ملايين وعايزين تدارو وتخبو علي قفانا بنزولنا نمتحن تقليدي #الامتحانات_خطر_ياريس
— abdelrahman mohamed (@abdelra23198293) February 10, 2021
جاءت حالة التفاعل عقب إعلان المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي حسام عبد الغفار، فى تصريحات إعلامية محلية، عن عدم تأجيل الامتحانات المقرر عقدها فى 20 فبراير/شباط الجاري.
نحن ننتظر قرارك يا ريس #الامتحانات_خطر_ياريس
— mohamed samy (@mohamed41321147) February 10, 2021
وأشار المتحدث إلى أن الامتحانات ستعقد في وقتها المحدد، نظرا لاستقرار حالة تفشى الفيروس فى مصر، على حد قوله.
وتابع أن الوزارة حريصة على سلامة كل من الطلاب والأساتذة وجميع العاملين فى الجامعات، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك.
#90دقيقة | كيف تستكمل الجامعات الدراسة ؟ وما مصير امتحانات الفصل الدراسي… https://t.co/rLLFo5NyYu via @YouTube
— Hossam Abdelghaffar (@Hossam_Ghaffar) February 10, 2021
وتوحدت المطالب حول إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات عبر الإنترنت، تجنبا لمخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.
كما طلب العديد من الأهالى إجراء امتحانات وأبحاث طلاب المراحل والابتدائية والثانوية من بعد دون التواصل المباشر فى المدارس خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.
وأشار مغردون إلى أن مؤشر الإصابات بفيروس كورونا انخفض عقب إغلاق المدارس الشهر الماضى، على حد قولهم.
أنا خايف علي أسرتي قبل نفسي يا ريس#الامتحانات_خطر_ياريس
— Fares Ammar (@FaresAm98026814) February 10, 2021
وقال أحد الطلاب إن الامتحانات تشكل خطرا على الطلاب في جنوب مصر، نظرا لضعف الإمكانيات وإجراءات مكافحة العدوى، بينما أشار آخر إلى أنه يحتاج للذهاب إلى الجامعة عبر القطار يوميا، وأن ذلك الأمر يمثل خطرا إضافيا نظرا لتكدس الركاب داخل عربات القطار.
#الامتحانات_خطر_ياريس pic.twitter.com/5nzsxXx4DU
— Rafea Saeed Mohamed (@Ra_fea) February 10, 2021
صحتنا أهم ،في كثير من دول العالم مطبقين الأونلاين وفعلًا الاعداد في تنازل عندهم فياريت قيادتنا الرشيده تطبق الاونلاين لأجل السلامه العامه للطلاب ✅🥲🚶🏼♂️
#الامتحانات_خطر_ياريس
— Doctor Meroo (@MerooDoctor) February 10, 2021
وأطلق الطلاب فى وقت سابق وسم “يا وزير الوضع خطير”، فى رسالة مباشرة إلى كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم العالى، إلا أن المتحدث باسم وزارة التعليم خرج برد حاسم وأشار فيه إلى أن الامتحانات فى موعدها مما دفع الطلاب لرفع سقف المطالبة لرئيس الجمهورية.
صياح الخير #الامتحانات_خطر_ياريس #الغاء_الدراسة_حياتنا_اهم #الغاء_الدراسه_في_مصر #اونلاين_ياوزير_الوضع_خطير
— ammar (@3Mar45) February 10, 2021
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيها فى يناير/كانون الثانى الماضى إلى وزارة التعليم الأعلى بتعديل موعد الامتحانات الفصل الدراسي الأول إلى ما بعد أجازة نصف العام الدراسي.
الاعداد قلت لما المدارس والجامعات اتلغت وقبل ما تتلغي كان الوضع مرعب في مصر
مش عاوزين الايام دي ترجع تاني عشان مع العوده الاعداد هتزيد تاني #الامتحانات_خطر_ياريس
— kholoud emad (@kholoud41147875) February 10, 2021
وبدأت إجازة نصف العام فى 16 يناير كانون الثاني الماضي ومن المقرر أن تنتهى فى 20 فبراير/ شباط الجاري.
#الامتحانات_خطر_ياريس
حرصا على سلامه أبنائنا الطلاب تطبيق نظام الاونلاين لأولي وتانيه ثانوي في المنزل وعمل أبحاث من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي. يارب اسمعهاا pic.twitter.com/JknX01lZw9
— Ahmed (@Ahmed75112475) February 10, 2021