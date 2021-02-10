أمريكا.. مسلح يقتل شخصا ويصيب أربعة بالرصاص داخل عيادة طبية

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة عندما أطلق مسلح النار داخل عيادة طبية في ولاية منسيوتا الأمريكية، أمس الثلاثاء، بسبب عدم رضاه عن الخدمة الطبية المقدمة له بحسب تصريحات مسؤولي الولاية.

ووصفت السلطات غريغوري بول أولريش (67 عاما) بأنه معروف لدى سلطات إنفاذ القانون، وقالت إنه احتُجز بعد وقت قصير من إطلاقه النار في عيادة ألينا هيلث في مدينة بوفالو.

وقال رئيس شرطة المدينة للصحفيين إن المحققين يعتقدون أن المشتبه به، وهو من سكان بوفالو منذ فترة طويلة، تصرف بمفرده واستهدف العيادة بسبب ضغينة شخصية ضد المنشأة أو العاملين بها.

وقالت مسؤولة في المستشفى إن خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم ونُقلوا إلى مستشفيات في المنطقة، وتوفي أحدهم فيما استقرت حالة ثلاثة آخرين لكنها لاتزال خطيرة، بينما خرج مصابا واحدا من المستشفى حسبما أفادت عدة وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارا رافق إطلاق النار لكن المسؤولين قالوا إنهم لم يتمكنوا من تأكيد هذه التقارير، إذ ذكرت صحيفة ستار تريبيون المحلية أن قنبلة انفجرت في العيادة بعد حوالي 30 دقيقة من إطلاق النار.

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تلفزيونية محلية مبنى العيادة وقد تحطّم عدد من نوافذه من دون أن يتّضح إن كان تحطمها ناجما عن انفجار أو أعيرة نارية.

ونقلت صحيفة ستار تريبيون اتصالات جرت بين عناصر الشرطة بعد وصلوهم للمكان والمسلح قبل القبض عليه أفادت بأنه أبلغهم بوجود قنابل بحوزته قبل استسلامه.

وقالت الصحيفة إن السلطات استدعت خبراء القنابل إلى المنطقة بعد العثور على “عبوة مشبوهة” في المستشفى و “أجهزة مشبوهة” في فندق كان يقيم فيه المسلح.