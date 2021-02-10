أردوغان: تركيا ستهبط على سطح القمر بعد عامين (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تنتقل بقوة إلى أعلى المستويات في السباق العالمي في الفضاء، وسترسل مركبة إلى القمر في 2023، والذي يوافق مئوية الجمهورية التركية.

جاء ذلك في كلمة، الثلاثاء، خلال الاجتماع التعريفي بـ”برنامج الفضاء الوطني” في العاصمة أنقرة، وأعرب أردوغان عن تمنياته بنجاح خطة طريق برنامج الفضاء الوطني التي ستنقل تركيا إلى مستويات أعلى في السباق العالمي، مضيفًا “نمهد الطريق أمام انطلاق رحلة حضارتنا إلى السماء بعدما كانت رائدة لقرون طويلة في إرساء العدل والأخلاق والسلام على الأرض”.

وتابع “علينا تكثيف جهودنا لإعادة إحياء شموخ حضاراتنا من أجل إحلال السلام والأمن للإنسانية جمعاء. سنحافظ على مكانة تركيا القوية والمستقلة ليس على الأرض فحسب بل في الفضاء أيضًا. عودة الحضارة التي نمثلها لريادة العالم مرة أخرى يعتمد على المسافة التي ستقطعها تركيا في سباق الفضاء”.

Güçlü ve bağımsız bir Türkiye’nin varlığını sadece dünyada değil uzayda da tahkim edeceğiz. pic.twitter.com/QegfMkFCa4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2021

وأكد أردوغان على أن “إرساء العدالة بالأرض يمر عبر الحضور بقوة في السماء”، مضيفًا أن تركيا تواصل أعمال التخطيط بشأن “قمر غوكتورك-3” الذي سيوفّر مشاهد عالية الدقة في مختلف ظروف الطقس ليلا أو نهارا.

وشدّد على أن بلاده ستعمل خلال المرحلة المقبلة على ضمان أمن المعلومات التي تحصل عليها من الأقمار الصناعية بواسطة برمجيات محلية يطورها مهندسون أتراك.

واستعرض أردوغان 10 أهداف ضمن البرنامج الوطني للفضاء، وأولها الوصول إلى القمر، ولفت إلى أن الهدف الثاني لبرنامج الفضاء الوطني يتمثل في إنشاء ماركة تجارية محلية تنافس الشركات العالمية في مجال تطوير الأقمار من الجيل الحديث.

Millî Uzay Programı Hedeflerimiz 🇹🇷🌕 Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay’a ilk teması gerçekleştirmek. #GökyüzüneBakAyıGör pic.twitter.com/VsP7g1cG9g — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2021

وأردف “هدفنا في المرحلة الثالثة من برنامج الفضاء الوطني، تطوير نظام تحديد الموقع والتوقيت الإقليمي الخاص بتركيا”، والهدف الرابع هو ضمان الوصول إلى الفضاء وتأسيس ميناء فضائي (موقع لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية)، في حين أن الهدف الخامس من البرنامج هو زيادة الكفاءة من خلال الاستثمار في المجال المعروف باسم “طقس الفضاء” أو الأرصاد الجوية للفضاء.

ولفت إلى أن الهدف السادس يتمثل في الارتقاء بتركيا إلى مستوى متقدم في الرصد الفلكي ومراقبة الأجرام السماوية من الأرض، ثم تطوير النظام الاقتصادي للصناعات الفضائية في تركيا بشكل أكبر، بينما الهدف الثامن فيشمل تأسيس منطقة لتطوير تقنيات الفضاء.

والهدف التاسع وفق خطة أردوغان هو تطوير الموارد البشرية الفعالة وذات الكفاءة في مجال الفضاء، أما الهدف العاشر والأخير فيتمثل في إرسال مواطن تركي إلى الفضاء.

Millî Uzay Programı Hedeflerimiz 🇹🇷🌕 Türkiye’ye ait bir bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek. #GökyüzüneBakAyıGör pic.twitter.com/wg1GyyKyUt — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2021

وأوضح أردوغان أن تركيا ستنفذ “هبوطًا قاسيًا” على سطح القمر عبر صاروخ محلي سيطلق نهاية 2023، وستشرع في إجراء “هبوط سلس” ضمن المرحلة الثانية التي من المزمع الانتقال إليها في 2028، لتكون بذلك من بين الدول القليلة التي يمكنها إجراء أبحاث على القمر .

ولفت الرئيس التركي إلى أن عام 2022 سيشهد أيضًا إطلاق قمر “توركسات 6A”، وهو أول قمر اتصالات مصنع بإمكانات محلية، موضحًا أن الحكومة وفرت خلال 18 عامًا دعمًا بـ2.1 مليار ليرة (نحو 300 مليون دولار) لـ56 مشروعا تتعلق بالأقمار الصناعية وأنظمة إطلاق الصواريخ ومعدات الفضاء.