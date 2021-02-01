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500 صورة لدرب التبانة.. للسماء وجوه أخرى خلال جائحة كورونا

صورة لدرب التبانة (مواقع التواصل)
صورة لدرب التبانة (مواقع التواصل)
1/2/2021-|آخر تحديث: 1/2/202107:31 PM (مكة المكرمة)

في ليالي الإغلاق الطويلة التي فرضتها جائحة كورونا على الملايين من سكان العالم، ووسط تأملات السماء لتمضية الوقت الطويل، زادت عمليات رصد وتصوير درب التبانة.

فمن وسط سماء مظلمة تلمح النجوم الممتدة في صورة بارعة لتشكل لوحة سماوية، تتنافس كاميرات المصورين على التقاطها.

ونجح عدد من المصوريين الفلكيين حول العالم، خلال الأيام الماضية من رصد وتسجيل لقطات بارعة لدرب التبانة.

فعلى مدار 4 ساعات كاملة، استطاع المصور الأمريكي ديفيد ماجرو التقاط 500 صورة فردية لدرب التبانة.

 

وقال عبر صفحته على فيسبوك “لحظة جميلة لسماء صافية من الغيوم فوق الساحل الأوسط وتظهر فيها مجرة درب التبانة”.

والتقط ماجرو صوره بشاطئ (نيوساوث ويلز) جنوب شرق أستراليا، مشيرا إلى استخدامه لتقنية (تايم لابس) والتي كشفت عن ألوان المجرة النابضة بالحياة تتصاعد من الأفق بينما تتألق النجوم الساطعة من خلالها.

 

ويقول المصور الأمريكي ستونهنج درونسكابيس إنه قضي أوقاتا ممتعة في تصوير درب التبانة وتتبع المجرة الحية، خلال جائحة كورونا. وقام بمشاركة جمهوره أكثر من 23 صورة من أماكن متنوعة تبرز روعة المشهد.

وتعد درب التبانة مجرة حلزونية تشمل العديد من الكواكب، وتشير بعض الدراسات إلي احتوائها على 200-400 مليار نجم. وتظهر عادة في السماء خلال الليالي المظلمة على هيئة حزمة لبنية ممتدة من ضوء النجوم .

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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