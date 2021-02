شاهد: مقاتلة روسية تمر على ارتفاع منخفض قرب مدمرة أمريكية

نشرت البحرية الأمريكية مقطع فيديو للحظة مرور مقاتلة روسية على ارتفاع منخفض من سطح البحر وبالقرب مدمرة أمريكية في البحر الأسود.

وقال الأسطول السادس الأمريكي معلقا على المقطع إن المقاتلة من طراز سوخوي- 24 مرت بالقرب من المدمرة دونالد كوك، التي كانت تبحر في المياه الدولية.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.

Today, 🇺🇸 #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021