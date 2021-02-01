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شاهد: مقاتلة روسية تمر على ارتفاع منخفض قرب مدمرة أمريكية

المدمرة الأمريكية دونالد كوك (رويترز)
المدمرة الأمريكية دونالد كوك (رويترز)
1/2/2021

نشرت البحرية الأمريكية مقطع فيديو للحظة مرور مقاتلة روسية على ارتفاع منخفض من سطح البحر وبالقرب مدمرة أمريكية في البحر الأسود.

وقال الأسطول السادس الأمريكي معلقا على المقطع إن المقاتلة من طراز سوخوي- 24 مرت بالقرب من المدمرة دونالد كوك، التي كانت تبحر في المياه الدولية.

وأشار إلى أن السفن التابعة له تعمل بشكل روتيني في البحر الأسود من أجل طمأنة حلفاء وشركاء حلف شمال الأطلسي ولضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشهد البحر الأسود في السنوات القليلة الماضية عدة حوادث مشابهة اقتربت فيها مقاتلات روسية من سفن أو قاذفات أمريكية والعكس.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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