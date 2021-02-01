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“أفضل يوم في حياتي”.. لاعب أمريكي شهير يعلن إسلامه داخل مسجد (فيديو)

1/2/2021-|آخر تحديث: 1/2/202111:57 AM (مكة المكرمة)

أعلن نجم كرة السلة الأمريكي، ستيفن جاكسون (42 عاما)، إسلامه من داخل أحد مساجد فلادلفيا بولاية بينسلفانيا الأمريكية.

وقال اللاعب الأمريكي في سلسلة من التغريدات عبر تويتر، إنه بحث كثيرًا عن طريقه في الحياة حتي عرف الإسلام، واصفًا يوم إشهار إسلامه بأنه “أفضل يوم في حياتى”.

وعلقت بعض الصحف الأمريكية على خطوة جاكسون، مشيرة إلى أنها اتباع لخطى الأسطورة الأمريكي فرديناند جونيور، والذي عُرف بعد ذلك باسم كريم عبدالجبار، بعدما اعتنق الإسلام عام 1968 قبل دخوله الدوري الأمريكي.

وأعلن إمام مسجد بن عثيمين في مدينة فلادلفيا، عن زيارات جاكسون المتكررة للمسجد قبل أن يٌعرب عن رغبته في اعتناق الإسلام.

واعتزال جاكسون اللعب في عام 2015، بعد أربعة عشر عاما في الدوري الأمريكي لكرة السلة، حصل خلالها على العديد من البطولات.

إعلان جاكسون عن إسلامه لم يكن داخل المسجد فقط، لكنه قرر أن يسجل تلك اللحظات عبر حساباته على منصات التواصل المختلفة، وكان من بينها، تسجيل رحلته إلى المسجد ولحظات ترديده شهادتي التوحيد وراء الإمام.

ولم يعلن جاكسون بعد ما إذا كان سيغير اسمه أم سيبقي عليه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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