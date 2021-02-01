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فلسطيني خرج يبحث عن عمل فقتله جنود الاحتلال.. هذه قصته (فيديو)

1/2/2021-|آخر تحديث: 1/2/202109:40 PM (مكة المكرمة)

قالت عائلة الشهيد الفلسطيني، محمد عمرو، إن ابنها قتل برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في دوار “عتصيون” بين مدينتي الخليل وبيت لحم، بعد خروجه للبحث عن عمل.

وأضافت العائلة لـ”الجزيرة مباشر” أن الشهيد البالغ من العمر 36 عاما وهو أب لطفلين، كان قد خرج من منزله صباح أمس الأحد للبحث عن العمل، إلا أنه لم يعد، وتعرفت عليه شقيقته من خلال الصورة التي انتشرت له بعد إطلاق النار عليه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع أحد أبناء عائلته أنه منذ ملاحظة اختفاء الشهيد تم إبلاغ الشرطة الفلسطينية للبحث عنه قبل أن يصل للعائلة نبأ استشهاده.

وبعد ما شاهدت العائلة مقطع الفيديو الذي يبين إطلاق النار عليه، حمّلت العائلة الاحتلال مسؤولية قتله “بدم بارد” حسبما وصفت، معتبرة أنه كان بإمكان جنود الاحتلال التعامل معه دون قتله.

كما اعتبرت العائلة أن منع الإسعاف من الوصول للشهيد يؤكد على نية قتله.

وقالت العائلة إن مخابرات جيش الاحتلال استدعت شقيق الشهيد، فجر اليوم الإثنين، للتعرف على جثمانه، وما زال الجثمان محتجزا لديهم.

وطالبت العائلة قوات الاحتلال بإعادة الجثمان لدفنه، خاصة أنه لم يرتكب شيئا يحتجز جثمانه لأجله.

ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقطعا مصور، أمس الاحد، يظهر لحظة إطلاق النار على شاب فلسطيني أثناء مروره بالقرب من أحد الجنود.

وادعت قوات الاحتلال أن الشاب الفلسطيني، حاول تنفيذ عملية طعن في المنطقة، على الرغم من أن الصور واللقطات تظهر مرور الشاب بصورة عادية، كما لم يعلن جيش الاحتلال عن وقوع أي إصابات في صفوفه.

المصدر : الجزيرة مباشر

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