خبراء الصحة العالمية يزورون أول بؤرة لفيروس كورونا في الصين

زار فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في مصادر وباء كوفيد-19 سوقا في مدينة ووهان الصينية حيث سجلت البؤرة الأولى لفيروس كورونا في الصين.

وأغلقت سوق هوانان للمأكولات البحرية منذ يناير/ كانون الثاني 2020، ولم يسمح الحراس بالدخول إلا لسيارات فريق محققي منظمة الصحة لدى زيارتهم، الأحد، للسوق.

ولم يرد الخبراء على أي سؤال لدى وصولهم إلى السوق المترامية الأطراف، ورفع أحدهم زجاج سيارته عندما سأله مراسل عما ينتظر من زيارة السوق، حيث كانت تباع حيوانات برية حية.

وطلب أفراد الأمن من الصحفيين الموجودين في محيط السوق المغادرة وهز أحدهم سلما طويلا كان يجلس عليه مصور لالتقاط صور أفضل.

وبعد وقت قصير، رد أحد الخبراء على صحفيين كانوا يسألون بصوت عال من بعيد ما إذا كان الفريق راضيا عن الزيارة، برفع إبهامه في إشارة تدل على “نعم”.

وكتب بيتر دازاك، وهو أحد الخبراء ورئيس منظمة “ايكوهيلث أليانس” المتخصصة في الوقاية من الأمراض ومقرها الولايات المتحدة، على تويتر أن الفريق زار “مواقع مهمة جدا، سوق للبيع بالجملة والآن سوق هوانان للثمار البحرية”.

Very important site visits today – a wholesale market first & Huanan Seafood Market just now. Very informative & critical for our joint teams to understand the epidemiology of COVID as it started to spread at the end of 2019. https://t.co/kERfcHFUOY — Peter Daszak (@PeterDaszak) January 31, 2021

كما زار الخبراء، صباح الاحد، سوقا ضخمة للبيع بالجملة في بيشاتشو.

واضاف بيتر دازاك أن الفريق “التقى أشخاصا مهمين في السوقين وطرح اسئلة للمساعدة في فهم أفضل للعوامل التي ادت الى ظهور كوفيد-19”.

ورغم مضي عام على أول ظهور للوباء في هذه المدينة، اعتبر دازاك أن التحدث الى الاشخاص ومعاينة السوق اديا الى الحصول “على قدر كبير من المعلومات”.

وقال دازاك في تغريدة اخرى إن هذه الزيارات “أساسية للسماح لفرقنا المشتركة بفهم الانتشار الوبائي لكوفيد، كيف بدأ بالتفشي في نهاية العام 2019”.

The @WHO team begins site visits in #Wuhan. First stop: a hospital. The team is following two lines of investigation — human & animal. Where there’s crossover may provide clues to how & where the #coronavirus started. Spoiler: it’ll take months or longer. @NBCNews is in #Wuhan. https://t.co/DNOVzQyZZf — Janis Mackey Frayer (@janisfrayer) January 29, 2021

ومنذ بضعة أيام، نشرت صحيفة غلوبال تايمز الصينية مقالا يقلل من أهمية هذه السوق في تحديد مصدر الوباء، مؤكدا أن “تحقيقات” تشير إلى أنه ليس منشأ الفيروس.

إلا أن الصحيفة كتبت الأحد أنه “لا يمكن استبعاد (…)احتمال أن يكون فيروس كورونا وصل عبر منتجات من سلسلة التبريد في ووهان، بشكل محدد أكثر إلى سوق هوانان”.

وقالت السلطات الصينية في البداية إن الحيوانات البرية التي كانت تباع في سوق هوانان هي المصدر المحتمل للوباء، إلى حد أنها منعت بيعها.

لكن وسائل إعلام رسمية تشير منذ ذلك الوقت إلى احتمال أن يكون الفيروس نشأ خارج السوق، وأن يكون المرض انتقل إلى ووهان.

وليس هناك أي تأكيد علمي بشأن مصدر المرض، ومن المحتمل ألا يكون قد نشأ في سوق هوانان، خصوصا لأن الفيروس يستغرق وقتا طويلا للتحور إلى درجة يصبح فيها معديا جدا. غير أنه كان قد أصبح معديا إلى حد بعيد لدى الإعلان عن اكتشافه في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ووجهت انتقادات حادة للسلطات الصينية بشأن إدارته للأزمة الصحية في أسابيعها الأولى.

وتمكنت الصين من الحد من عدد الإصابات على أراضيها الذي يبلغ أقل من 90 ألفا بينما بلغ عدد الوفيات 4636، بحسب التعداد الرسمي، فيما تفشى الفيروس في كافة أنحاء العالم مسجلا أكثر من مليوني وفاة.

وزار خبراء منظمة الصحة، السبت، تحت حراسة مشددة وبعيدا عن الصحافة، مستشفى جينينتان في ووهان، وهو أول مركز طبي استقبل مصابين بالفيروس الذي كان لا يزال غامضا آنذاك.