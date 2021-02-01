بعد التلويح بضرب منشآت نووية إيرانية.. وزير الدفاع الإسرائيلي يزور وحدة العمليات العسكرية في الخارج

زار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأحد، وحدة الجيش المكلفة بتنفيذ العمليات خارج الحدود، حيث راجع خطط العمليات.

ووصفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الزيارة بأنها “تهديد مبطن لطهران”.

ونقلت الصحيفة عن مكتب غانتس القول “خلال الزيارة، عُرض على وزير الدفاع التغييرات التي طرأت على الوحدة منذ تشكيلها، والخطط العملياتية، وجاهزية مختلف الوحدات لتنفيذها”.

ووفقا للصحيفة فإن الوحدة غامضة ومتعددة الاختصاصات ومسؤولة عن العمليات العسكرية خارج حدود إسرائيل، كما يتم تصنيف جميع أنشطتها تقريبا على أنها سرية. وإذا ما قام الجيش الإسرائيلي بشن هجوم ضد إيران، فمن المرجح أن تلعب الوحدة الدور المركزي في الإعداد والتنفيذ.

وتأتي الزيارة بعد أيام من كلمة لرئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي قال فيها إنه أوعز للجيش بوضع خطط جديدة لتوجيه ضربة ضد إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي. كما انتقد عزم الرئيس الأمريكي جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني إذا ما عادت طهران للامتثال للاتفاق.

وذكر مكتب جانتس أن الوزير قدم الشكر للجنود والقادة على أنشطتهم واستعدادهم “للرد على مجموعة متنوعة من السيناريوهات العملياتية الجديدة والصعبة التي تواجه دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي”.

وكانت إيران ردت على التصريح الإسرائيلي بأنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها أمام التهديدات الإسرائيلية.

زيارة ماكينزي

والخميس الماضي، بدأ قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي محادثات في إسرائيل، تشمل الملف النووي الإيراني، وذلك بعد يوم من تلويح تل أبيب بضرب منشآت نووية إيرانية لمنع طهران من حيازة سلاح نووي.

والتقى ماكينزي في تل أبيب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الذي كان قد تحدث، الأربعاء، عن خطط لضرب منشآت نووية إيرانية.

وقال كوخافي -خلال اجتماعه مع ماكينزي- إن العلاقات الاستراتيجية والعسكرية الثنائية تعد مركبا أساسيا ومصيريا في تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي وتفوقها النوعي.

واعتبر أن هذه الشراكة تعد مفتاحا للتعامل مع مجمل التهديدات، وعلى رأسها التهديد الإيراني.

صورة نشرتها منظمة “آيباك” الأمريكية لماكينزي الذي استهل زيارته لإسرائيل بلقاء كوخافي (مواقع التواصل)

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن اللقاء ناقش التطورات في الشرق الأوسط وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

كما اجتمع القائد العسكري الأمريكي بوزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكبار قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل.