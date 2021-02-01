بعد إساءتهم للكعبة.. أردوغان يهاجم المثليين في تركيا (فيديو)

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، المثليين في تركيا، متهما إياه بـ”التخريب” ومعلنا أن شباب حزبه لا ينتمون إليه.

وأعلن في خطاب في أنقرة موجها إلى كوادر حزبه العدالة والتنمية “لن نوجه إلى المستقبل شبابا من مجتمع الميم بل شبابا يكونون جديرين بتاريخ هذه الأمة المجيد”.

وقال “أنتم لا تنتمون إلى أوساط المثليين. لستم من أولئك الشباب الذين يقومون بأعمال تخريبية. على العكس أنتم من يواسي الأفراد التعساء”.

وجاءت تلك التصريحات غداة توقيف أربعة طلاب متهمين بأنهم علقوا في جامعتهم صورة للكعبة وقد حرفوا شكلها بإضافة رسمًا لمخلوق غريب مكانها ووضع عليها علم قوس قزح رمز المثلية.

واتهم هؤلاء الأشخاص بـ”التحريض على الكراهية” ووضع اثنان في الإقامة الجبرية، ولا يزال آخران مسجونين.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن، السبت، في تغريدة على تويتر أنه جرى اعتقال “أربعة من المثليين المنحرفين”.

#bogazicilgbtrezaleti’ne müsaade edilmemeli,asla müsamaha gösterilmemelidir “İslâm'a sövmekten başka fikri olmayanlar;fikrin değil,İslâm’a sövmenin özgürlüğünü istiyorlar." [Malcom X] Kabe’yi ayak altına alan reziller, mutlaka bedelini ödemelidirler. pic.twitter.com/ZIFV8Vrkg9 — Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) January 29, 2021

وأعلنت السلطات أن صورة الكعبة التي وضع عليها علم قوس قزح، وهو رمز مرتبط بمجتمع المثليين، عُلقت، الجمعة، أمام مكتب رئيس جامعة بوغازيجي، في خطوة ندد بها المسؤولون الأتراك بسرعة.

واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا حالة من السخط والصدمة بعد إقدام الطلاب الجامعيين على تغيير ملامح الكعبة المشرّفة.

وأدان رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، تصرّف هؤلاء الطلاب، الذي وصفه بالهجوم اللامحدود على مقدسات المسلمين والقيم الإسلامية.

ويقصد بـ”مجتمع الميم” مثليي ومثليات الجنس، ومزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين والمتحولات جنسياً، والأحرار جنسياً.