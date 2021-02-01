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الكاظمي: صليت ركعتين قبل إعطاء الأوامر بالهجوم على قيادات تنظيم الدولة.. ومغردون يردون

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (غيتي)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (غيتي)
31/1/2021

أثارت تغريدة لمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت التغريدة عن قيام الكاظمي بأداء ركعتين قبل إعطائه الأمر بتنفيذ هجوم أسفر عن مقتل والي العراق في تنظيم الدولة “أبو ياسر العيساوي” وعدد من قيادات التنظيم.

وقال المكتب الإعلامي -في التغريدة- على لسان الكاظمي “عندما حانت ساعة الصفر للقصاص.. صليت ركعتين حمدًا وشكرًا لله، واتخذت أمر الهجوم، والحمد لله كانت النتيجة رؤوس التنظيم”.

وطالب عراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الكاظمي بخطوات مماثلة للقضاء على الفساد وتوغل المليشيات ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وكتب النائب السابق في مجلس النواب ماجد شنكالي “نطالب السيد الكاظمي بصلاة ركعتين للقضاء على السلاح المنفلت للفصائل المسلحة، و4 ركعات للقضاء على الفساد، وركعات أخرى لإنجاح عملية إعادة الأموال المنهوبة”.

وعلقت الصحفية جمانة ممتاز “أدعوك لصلاة التراويح في رمضان بلكي (لعلك) تقضي على بقية مشاكل العراق”.

في حين، كتب الصحفي عثمان المختار “لو مزودها ركعتين كان حتى ولاية سيناء وجنوب أفريقيا جتي بيده”.

وأعلن التحالف الدولي في العراق، الجمعة الماضية، عن قتل العيساوي قرب كركوك بغارة جوية، مشيرًا إلى أن العملية كانت مشتركة مع جهاز مكافحة الإرهاب العراقي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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