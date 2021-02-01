الكاظمي: صليت ركعتين قبل إعطاء الأوامر بالهجوم على قيادات تنظيم الدولة.. ومغردون يردون

أثارت تغريدة لمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت التغريدة عن قيام الكاظمي بأداء ركعتين قبل إعطائه الأمر بتنفيذ هجوم أسفر عن مقتل والي العراق في تنظيم الدولة “أبو ياسر العيساوي” وعدد من قيادات التنظيم.

وقال المكتب الإعلامي -في التغريدة- على لسان الكاظمي “عندما حانت ساعة الصفر للقصاص.. صليت ركعتين حمدًا وشكرًا لله، واتخذت أمر الهجوم، والحمد لله كانت النتيجة رؤوس التنظيم”.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi:

عندما حانت ساعة الصفر للقصاص .. صليت ركعتين حمدا وشكراً لله ، واتخذت امر الهجوم ، والحمد لله كانت النتيجة رؤوس التنظيم. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) January 30, 2021

وطالب عراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الكاظمي بخطوات مماثلة للقضاء على الفساد وتوغل المليشيات ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وكتب النائب السابق في مجلس النواب ماجد شنكالي “نطالب السيد الكاظمي بصلاة ركعتين للقضاء على السلاح المنفلت للفصائل المسلحة، و4 ركعات للقضاء على الفساد، وركعات أخرى لإنجاح عملية إعادة الأموال المنهوبة”.

كل الاحترام والتقدير للصلاة في كل الاديان نطالب السيد الكاظمي بصلاة ركعتين للقضاء على السلاح المنفلت للفصائل المسلحة و٤ ركعات للقضاء على الفساد وركعات اخرى لانجاح عملية اعادة الاموال المنهوبة من خارج العراق على غرار

صلاتك ركعتين ادت الى القضاء على رؤوس كبار في داعش .#العراق — ماجد شنكالي (@majidshingali) January 31, 2021

دسويها اربع ركعات واستغفر ربك وشوفلنة رؤوس الفساد والميليشيات.. هذولة بصفك! ولا يگعد راحة، سوالف صدام عوفها.. القائد المگدام صاير والترهيب يسرح ويمرح بنص بغداد مو انت المگدام لا تفرح @ali_almikdam https://t.co/SR0IbrDpc5 — Hamzoz حمزوز (@Hamzoz) January 30, 2021

وعلقت الصحفية جمانة ممتاز “أدعوك لصلاة التراويح في رمضان بلكي (لعلك) تقضي على بقية مشاكل العراق”.

في حين، كتب الصحفي عثمان المختار “لو مزودها ركعتين كان حتى ولاية سيناء وجنوب أفريقيا جتي بيده”.

لو مزودها ركعتين كان حتى ولاية سيناء وجنوب افريقيا جتي بيده فعلا هناك فرق بين خطاب رجل الدولة والموظف https://t.co/1JBc2SwfTW — عثمان المختار (@othmanmhmmadr) January 30, 2021

عفواً @MAKadhimi هل تستطيع ان تصلي لنا ركعتين ليتوقف القتل والاختطاف بحقنا وبحق كل ثوار تشرين.. ؟#الداعية_الكاظمي — ايوب الخزرجي (@ayoobalkhazraji) January 30, 2021

عندما حانت ساعة الصفر للجوع .. صليت ركعتين حمدا وشكراً لله ، واتخذت أمر الذهاب لأبو حيدر المصلاوي ، والحمد لله كانت النتيجة رؤوس باجة فوكاها نفر باجة هوش و ممبار و كيبايات. https://t.co/VwX072w60h — القاسم العبادي – Alkasim Alabady (@alkasimalabady) January 31, 2021

وأعلن التحالف الدولي في العراق، الجمعة الماضية، عن قتل العيساوي قرب كركوك بغارة جوية، مشيرًا إلى أن العملية كانت مشتركة مع جهاز مكافحة الإرهاب العراقي.