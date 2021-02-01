البث الحي
الأخبار|أمريكا

الشرطة الأمريكية تقيد طفلة وترش عليها رذاذ الفلفل للقبض عليها (فيديو)

1/2/2021

تجددت الانتقادات للشرطة الأمريكية بعد نشر مقطعي فيديو يظهران أفرادا من شرطة ولاية نيويورك وهم يقيدون طفلة في التاسعة من عمرها قبل أن يستخدموا رذاذ الفلفل لإدخالها سيارة الشرطة.

وأكدت الشرطة أنها “اضطرت” إلى استخدام الأصفاد ورذاذ الفلفل لضمان سلامة الطفلة.

وقال نائب رئيس الشرطة أندريه أندرسون إن الفتاة تعاني أزمة صحية نفسية طارئة.

ونشرت الشرطة مقطعي الفيديو للواقعة تم تصويرهما من الكاميرات المثبتة في زي أفراد الشرطة.

ويظهر المقطعان الفتاة وهي تقاوم عناصر الشرطة وترفض ركوب السيارة قبل أن يستخدم شرطي رذاذ الفلفل.

وأدانت رئيسة بلدية مدينة روتشستر لوفلي وارين استخدام القوة ضد الطفلة، ووعدت بإجراء تحقيق داخلي بشأن ممارسات الشرطة.

واتهم أعضاء مجلس المدينة الشرطة باستخدام القوة المفرطة في موقف كان يستلزم مشاركة مختصين في الصحة النفسية.

وأقرت رئيسة الشرطة المحلية سينثيا هيريوت سوليفان بأن الشرطة تصرفت بشكل مفرط. وقالت إن التصرف كان “غير صحيح”.

لكن رئيس نقابة الشرطة المحلية دافع عن تصرفات العناصر قائلا إن “الموارد المحدودة” لم تترك لهم أي خيار سوى استخدام غاز الفلفل.

وأوضح أنه ليس من الممكن دائما “تقييد يدي شخص وإجباره على الانصياع”.

وهذه هي المرة الثانية خلال عام التي تتورط فيها شرطة روتشستر في أعمال عنف منذ وفاة الأمريكي الأسود دانيال برود، الذي كان يعاني اضطرابات نفسية بعد تعرضه للخنق على أيدي عناصر من الشرطة إثر اعتقاله في مارس/ آذار الماضي.

وكان برود يسير عاريا في ظل درجات حرارة متدنية جدا، عندما وضع عناصر الشرطة كيسا من قماش حول رأسه لمنعه بحسب قولهم، من البصق، لأنه قال إنه مصاب بفيروس كورونا.

وأبقى الضباط برود مثبتا على الأرض بالقوة حتى فقد وعيه وتوفي بعد ذلك.

وخلص تقرير الطب الشرعي إلى أن الوفاة تعود لقتل مرتبط بـ”اختناق بعد تقييد جسدي”.

وأدت الفضيحة إلى مظاهرات في روتشستر وفي نيويورك تطالب بإصلاحات في شرطة روتشستر، ودفعت قائدها لارون سينجليتاري إلى ترك منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأعاد مقتل دانيال برود بمقتل جورج فلويد وبريونا تايلور، وهما من أصل أفريقي أيضا، خلال توقيفهما بالقوة، ما أدى إلى خروج مئات التظاهرات في الولايات المتحدة منذ مايو/ أيار الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

شاهد: مقاتلة روسية تمر على ارتفاع منخفض قرب مدمرة أمريكية

المدمرة الأمريكية دونالد كوك (رويترز)

أردوغان يدعو لمناقشة دستور جديد لتركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (مواقع التواصل)

الليرة التركية تسجل أعلى مستوى لها منذ 5 أشهر وأردوغان يعلق على أسعار الفائدة

تفوق أداء الليرة التركية على نظيراتها من عملات الأسواق الناشئة باستثناء "اليوان الصيني" منذ بدية العام الجاري (غيتي)

تونس.. النهضة تجدد المطالبة بالتحقيق في حادث الظرف المشبوه

زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي (غيتي)
الأكثر قراءة

شاهد: لحظة انشطار سفينة شحن بسبب الأمواج العاتية في تركيا

السفين أثناء انشطارها بسبب الأمواج العاتية (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي ووزيرة الصحة المصرية بسبب لقاح كورونا.. ما القصة؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

بعد رقم قياسي جديد.. هكذا احتفى مدرب ليفربول بالمهاجم المصري محمد صلاح

مدرب ليفربول، يورغن كلوب يحتفي بمهاجم الفريق محمد صلاح (غيتي)

يشحن عدة هواتف على بعد أمتار.. شاومي تعلن عن شاحنها الجديد (فيديو)

(تويتر)