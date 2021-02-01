أردوغان يدعو لمناقشة دستور جديد لتركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا، حسبما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

وأوضح أردوغان خلال كلمة عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة أن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.

ولفت الرئيس إلى أن قرب الإعلان عن الدراسة الشاملة لحزمة الإصلاحات التي تتضمن فلسلفتها وأهدافها.

وأضاف “يمكننا التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة حال توصلنا لتفاهم مع شريكنا بتحالف الشعب (حزب الحركة القومية)”.

وأكد أردوغان ضرورة أن “تكون صياغة الدستور شفافة، وأن يعرض لتقدير الشعب”.

وفي 2017 صوّت الأتراك بـ”نعم” لصالح استفتاء على تعديلات دستورية مهدت لأكبر تغيير في النظام السياسي للبلد.

وبموجب التعديلات الدستورية، انتقلت تركيا من نظام برلماني الى نظام رئاسي يمنح رئيس الدولة صلاحيات واسعة.

وفي الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2018 أعيد انتخاب أردوغان، لكن حزبه العدالة والتنمية لم يتمكن من الفوز بالأغلبية المطلقة التي تسمح له بالحكم منفردا.