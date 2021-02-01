البث الحي
الأخبار

أردوغان يدعو لمناقشة دستور جديد لتركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (مواقع التواصل)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (مواقع التواصل)
1/2/2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا، حسبما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

وأوضح أردوغان خلال كلمة عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة أن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.

ولفت الرئيس إلى أن قرب الإعلان عن الدراسة الشاملة لحزمة الإصلاحات التي تتضمن فلسلفتها وأهدافها.

وأضاف “يمكننا التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة حال توصلنا لتفاهم مع شريكنا بتحالف الشعب (حزب الحركة القومية)”.

وأكد أردوغان ضرورة أن “تكون صياغة الدستور شفافة، وأن يعرض لتقدير الشعب”.

وفي 2017 صوّت الأتراك بـ”نعم” لصالح استفتاء على تعديلات دستورية مهدت لأكبر تغيير في النظام السياسي للبلد.

وبموجب التعديلات الدستورية، انتقلت تركيا من نظام برلماني الى نظام رئاسي يمنح رئيس الدولة صلاحيات واسعة.

وفي الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2018 أعيد انتخاب أردوغان، لكن حزبه العدالة والتنمية لم يتمكن من الفوز بالأغلبية المطلقة التي تسمح له بالحكم منفردا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

يلدريم يخلف داود أوغلو ويتعهد بتعديل الدستور لنظام رئاسي

يلدريم قال إن تركيا بحاجة إلى نظام رئاسي اختار حزب العدالة والتنمية التركي وزير النقل والاتصالات بن علي يلدريم لرئاسة الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل أحمد داود أوغلو. وفي مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية اليوم الأحد قال يلدريم، عقب انتخابه رئيسا للحزب: “تبادل القيادة يهدف إلى مواصلة تحقيق أهداف تركيا”. وقال يلدريم، الذي اختنق صوته […]

22/5/2016

بن علي يلديرم .. رفيق أردوغان خليفة لداود أوغلو

علي بن يلديرم، رئيس حزب العدالة والتنمية  انتخب حزب العدالة والتنمية “بن علي يلديريم” رئيسا له خلفا لأحمد داود أوغلو رئيس الحكومة الحالي. ويعد بن يلديريم من قيادات حزب العدالة والتنمية ورفيق درب الرئيس رجب طيب أردوغان، تولى وزارة النقل والبحرية والاتصالات في عام 2015، أعلن الحزب في مايو/أيار 2016 اختياره مرشحا وحيدا لخلافة رئيس الوزراء […]

19/5/2016
المزيد من الأخبار

شاهد: مقاتلة روسية تمر على ارتفاع منخفض قرب مدمرة أمريكية

المدمرة الأمريكية دونالد كوك (رويترز)

الليرة التركية تسجل أعلى مستوى لها منذ 5 أشهر وأردوغان يعلق على أسعار الفائدة

تفوق أداء الليرة التركية على نظيراتها من عملات الأسواق الناشئة باستثناء "اليوان الصيني" منذ بدية العام الجاري (غيتي)

الشرطة الأمريكية تقيد طفلة وترش عليها رذاذ الفلفل للقبض عليها (فيديو)

تونس.. النهضة تجدد المطالبة بالتحقيق في حادث الظرف المشبوه

زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي (غيتي)
الأكثر قراءة

شاهد: لحظة انشطار سفينة شحن بسبب الأمواج العاتية في تركيا

السفين أثناء انشطارها بسبب الأمواج العاتية (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي ووزيرة الصحة المصرية بسبب لقاح كورونا.. ما القصة؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

بعد رقم قياسي جديد.. هكذا احتفى مدرب ليفربول بالمهاجم المصري محمد صلاح

مدرب ليفربول، يورغن كلوب يحتفي بمهاجم الفريق محمد صلاح (غيتي)

يشحن عدة هواتف على بعد أمتار.. شاومي تعلن عن شاحنها الجديد (فيديو)

(تويتر)