البث الحي
الأخبار|تركيا

أردوغان يتوجه إلى اجتماع الحكومة بحافلة محلية ذاتية القيادة (فيديو)

أردوغان أمام الحافلة (تويتر)
أردوغان أمام الحافلة (تويتر)
1/2/2021-|آخر تحديث: 1/2/202108:08 PM (مكة المكرمة)

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اجتماع للحكومة مستخدما حافلة كهربائية ذاتية القيادة تم إنتاجها محليا.

ونشر الرئيس التركي على حسابه على تويتر صورا ومقطع فيديو له داخل الحافلة خلال جولة داخل المقر الرئاسي.

وقال أردوغان عقب الجولة إنه واثق أن الحافلة التركية ستنتشر في العالم مع بدء الإنتاج الكمي لها.

وهذه هي النسخة الأولى من الحافلة الكهربائية ذاتية القيادة التي تنتجها شركات تركية.

ويظهر المقطع قيام الحافلة، التي يبلغ طولها 8 أمتار، بعدة تجارب خلال الجولة مثل التوقف لوجود مارة أمامها والاستجابة لإشارات المرور.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

عراقي يتحدى الجاذبية بالمشي على أعود الخشب (فيديو)

العراقي صباح عبد الرحمن (روتيرز)

500 صورة لدرب التبانة.. للسماء وجوه أخرى خلال جائحة كورونا

صورة لدرب التبانة (مواقع التواصل)

ميانمار.. سوتشي تدعو الشعب إلى مقاومة الانقلاب والجيش يتعهد بإجراء انتخابات

زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي، اعتقلها الجيش إثر انقلاب عسكري (رويترز)

مؤشر الفساد 2020.. مصر تتراجع للمركز 117 ودولتان في أفريقيا تتصدران “الأكثر فسادا”

جاءت مصر في الترتيب الـ11 عربيا (ر ويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: لحظة انشطار سفينة شحن بسبب الأمواج العاتية في تركيا

السفين أثناء انشطارها بسبب الأمواج العاتية (موافع التواصل)

بعد رقم قياسي جديد.. هكذا احتفى مدرب ليفربول بالمهاجم المصري محمد صلاح

مدرب ليفربول، يورغن كلوب يحتفي بمهاجم الفريق محمد صلاح (غيتي)

دعوى قضائية ضد السيسي ووزيرة الصحة المصرية بسبب لقاح كورونا.. ما القصة؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

فيروس نيباه.. الغارديان: وباء أشد خطورة من كورونا يفتك بـ 75 في المئة من ضحاياه

خفاش الفاكهة هو المضيف الطبيعي لفيروس نيباه (الفرنسية)