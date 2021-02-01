أردوغان يتوجه إلى اجتماع الحكومة بحافلة محلية ذاتية القيادة (فيديو)

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اجتماع للحكومة مستخدما حافلة كهربائية ذاتية القيادة تم إنتاجها محليا.

ونشر الرئيس التركي على حسابه على تويتر صورا ومقطع فيديو له داخل الحافلة خلال جولة داخل المقر الرئاسي.

Cumhurbaşkanımız https://t.co/4Jzlsc9XvQ, dünyanın ilk elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüsü Atak Electric'i inceledi. pic.twitter.com/RNSBwbYBXT — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) February 1, 2021

وقال أردوغان عقب الجولة إنه واثق أن الحافلة التركية ستنتشر في العالم مع بدء الإنتاج الكمي لها.

وهذه هي النسخة الأولى من الحافلة الكهربائية ذاتية القيادة التي تنتجها شركات تركية.

Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz. https://t.co/RgPmxgnIBZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 1, 2021

ويظهر المقطع قيام الحافلة، التي يبلغ طولها 8 أمتار، بعدة تجارب خلال الجولة مثل التوقف لوجود مارة أمامها والاستجابة لإشارات المرور.