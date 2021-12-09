يعاني من الأمراض.. أسير فلسطيني يدخل عامه الخامس والثلاثين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

يدخل الأسير الفلسطيني محمد عادل داود (60 عاما) اليوم الخميس عامه الـ35 في السجون الإسرائيلية، إذ اعتقل في 8 ديسمبر/كانون الأول 1987.

وقال بيان لنادي الأسير الفلسطيني إن داود من مدينة قلقيلية محكوم عليه بالسجن مدى الحياة.

وأوضح البيان أن داود فقد والديه خلال اعتقاله، ويعاني من وضع صحي صعب، مشيرا إلى أنه أحد الأسرى المرضى الذين يواجهون سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وأكد نادي الأسير أن داود يعاني من مشاكل حادة بالمعدة والأسنان، ومن مرض الصدفية، ويعتمد منذ سنوات على تناول السوائل.

وقال النادي إن داود واحد من بين 25 أسيرا اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وما زالوا رهن الاعتقال.

وخضع داود لعملية جراحية في الأمعاء منتصف أغسطس/آب الماضي، بعد نقله إلى مستشفى إسرائيلي بشكل طارئ.

وقال نادي الأسير آنذاك إن داود يعاني منذ سنوات من تدهور مستمر في وضعه الصحي كان نتاجاً لظروف الاعتقال الطويلة والقاسية وسياسة الإهمال الطبي.

وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير إلى المستشفى عدة مرات، بعد ضغوط ومطالبات متكررة من رفاقه الأسرى الذين واجهوا مماطلة واضحة في علاجه.

بمناسبة يوم الأسير

فعاليات قلقيلية تنظم زيارة لعائلة الأسير محمد عادل داود"أبو غازي" الذي دخل عامه الاعتقالي 33 على التوالي في سجون الاحتلال .#يوم_الأسير_الفلسطيني#ولدنا_أحرارا#إعلام_الأسرى#ثائرون_فلسطينيون pic.twitter.com/zXmkckT72Y — إعلام الأسرى (@AsraMediia) April 18, 2021

وقال إن داود فقد معظم أسنانه، ويعتمد منذ سنوات على تناول الشوربات والسوائل، كما أصيب بالصدفية، ولاحقاً بمشاكل مزمنة في المعدة، وأجريت له جراحة في المعدة.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين نحو 4 آلاف و650 حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 105 أمضوا أكثر من 20 عاما بشكل متواصل في السجون ويطلق عليهم “عمداء الأسرى”.