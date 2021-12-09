دبلوماسي أمريكي سابق: البرهان غير جاد في قيادة السودان نحو مسار ديمقراطي ويحاول تهديد منتقديه (فيديو)

تناول برنامج المسائية على الجزيرة مباشر خطاب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، والذي اتهم فيه بعثات دبلوماسية بإثارة “الفتنة والتحريض” ضد الجيش، محذرا من اتخاذ إجراءات ضدها.

وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق كاميرون هديسون إن من الواضح أن البرهان “يحاول تهديد كل المصادر التي تنتقد العسكر وتوجه انتقادات لاتفاقه مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك”.

د. كاميرون هديسون الدبلوماسي الأمريكي السابق: من الواضح أن #البرهان يحاول أن يهدد كل المصادر التي تنتقد العسكر وتوجه انتقادات لهذا الاتفاق#السودان pic.twitter.com/wiKH1XsDnB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 8, 2021

وأشار -في حديثه للجزيرة مباشر- إلى أن البرهان “يحاول أن يحد من النقاش حول الاتفاق ويتوقع أن تفتح الأسرة الدولية صنابير المساعدات، لكن دون أن ينخرط في محادثات بناءة بشأن قراراته الأخيرة”.

وأضاف هديسون أن ذلك يبرهن على “أن هذا الشخص غير جاد في قيادة البلد نحو مسار ديمقراطي، ولا أعتقد أن هذا يتوافق مع المنطق ولا أعتقد أنه سيفضي إلى نتائج جيدة بالنسبة للسودان”.

وعود دون أفعال

أمّا الكاتب الصحفي عثمان ميرغني فقال تعليقا على حديث البرهان حول الانتخابات إنه لا يوجد على أرض الواقع ما يدل على أن هناك انتخابات قادمة.

وقال إن مثل هذه التصريحات سهلة ومتكررة ورائجة حتى قبل إجراءات البرهان التي اتخذها، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدا أن لا أحد يعول على التصريحات، مطالبا بضرورة أن تكون هناك أفعال على أرض الواقع.

وأكد أن الانتخابات عملية طويلة تحتاج إلى وقت، مشددا على ضرورة توفير ضمانات كافية بأن تنتهي الفترة الانتقالية كما هو منصوص عليها في الوثيقة الدستورية بانتخابات حرة ونزيهة.

وأبدى ميرغني شكوكا في إجراء الانتخابات أصلا في ظل غياب أدواتها بدءا من مفوضية الانتخابات والتعداد السكاني وغيرها.

الكاتب الصحفي عثمان ميرغني: هناك تصريحات ووعود ولكن على الأرض ليس هناك ما يدل على أن هناك انتخابات قادمة#السودان pic.twitter.com/5gCEI9tHeK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 8, 2021

وقال نورالدين صلاح الدين -القيادي بقوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي)- إنه من المستحيل التعاطي مع تصريحات البرهان بمصداقية.

وأوضح خلال لقائه مع المسائية أنه لا يمكن الركون إلى وعود البرهان بتسليم السلطة لجملة من الأسباب، أهمها قراره بحل فيه مؤسسات الحكومة الانتقالية عندما حان موعد تسليم رئاسة المجلس الانتقالي إلى المدنيين.

نورالدين صلاح الدين القيادي بقوى الحرية والتغيير – مجموعة المجلس المركزي: من الاستحالة التعاطي مع تصريحات #البرهان بمصداقية عالية#السودان pic.twitter.com/eXgb2feHSu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 8, 2021

البرهان يتهم بعثات دبلوماسية

كان البرهان قد اتهم، أمس الأربعاء، بعثات دبلوماسية بإثارة “الفتنة والتحريض” ضد الجيش.

وقال في خطاب أمام مشروع تدريبي للجيش “وقعنا اتفاقا مع حمدوك ونحن ملتزمون به حتى نصل لحكومة منتخبة ونعمل معه من أجل مهام حياة الناس، والعمل على استدامة السلام وتحضير البلاد للانتخابات”.