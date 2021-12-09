حفظ القرآن ويدرس الماجستير.. محمد أبو عاصي فقد بصره مرتين ولم يفقد عزيمته (فيديو)

بعد أن فقد بصره مرتين، لم يفقد الطالب الفلسطيني (محمد أبو عاصي) طموحه في مواصلة دراسته، والانخراط في حياته الاجتماعية والأنشطة المتعددة الهادفة.

وفقد أبو عاصي بصره وهو في سن العاشرة، لكنه استرده بعد عدة عمليات جراحية، لكنه فقد بصره نهائيا وهو في سن 13 عاما.

وقال أبو عاصي من غزة إن دراسته بدأت وهو في عمر 13 عاما وهو فاقد لبصره أثناء المرحلة الإعدادية.

وأكد أنه حقق النجاح في المراحل الدراسية المختلفة بفضل مثابرته وجهده رغم فقده للبصر.

ومن هنا بدأ أبو عاصي تعليمه عن طريق (لغة برايل) للمكفوفين وأتقنها قراءة وكتابة، ودرس اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات.

واستطاع أبو عاصي حفظ القرآن كاملا، وهو الآن يدرس الماجستير في أصول الدين بالجامعة الإسلامية، كما يعمل خطيبا وناشطا شبابيا وفي مجال الإعلام وعضوا في أكثر من مؤسسة ثقافية وفنية.

وعن حياته الجامعية، يقول أبو عاصي إنه كوّن علاقات اجتماعية واسعة وطيبة مع أقرانه في الجامعة وكانت تربطهم علاقات قوية مع بعضهم.

وحصد محمد المراكز الأولى في العديد من المسابقات، ويقول عن ذلك “الإنسان إذا أراد أن يحقق هدفا، فعليه أن يجتهد وأن يكون مثابرا وأن يتحلى بالصبر والإرادة”.