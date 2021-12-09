تعرف على مدينة “مشيرب” بالدوحة.. أحدث المدن الذكية في العالم (فيديو)

تعد مدينة مشيرب قلب الدوحة التجاري والاجتماعي وإحدى أحدث المدن الذكية وأكثرها صداقة للبيئة في العالم.

تمنح المنطقة لسكانها وزوارها فرصة لقضاء أوقاتهم بين المتاحف والمطاعم والتجول في شوارعها الحديثة مشيا على الأقدام أو عبر رحلة مجانية بالترام.

تضم مشيرب بيوتا متحفية توثق تاريخ قطر الاقتصادي والاجتماعي مع الحفاظ على أسلوبها المعماري التراثي وطريقة حياة سكانها القديمة مثل (بيت الرضواني).

مدينة "مشيرب" أحدث المدن الذكية في العالم وأكثرها صداقة للبيئة تقع في قلب دولة قطر .. تعرف عليها ؟#اعرف_قطر #قطر #مشيرب pic.twitter.com/qqQDgx059U — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 8, 2021

أما (بيت الشركة) فيحكي قصة النفط والغاز في قطر وصعوبات المراحل الأولى للاستكشاف والإنتاج وكفاح العمال مع ظروف الحياة والعمل القاسية.

وفي المساء يعيش رواد وسكان مشيرب أجواء أخرى مع الأضواء التي تضفي حيوية على المكان وتبرز جوانب مخفية من جماليات التصميم المعماري للحي.

ويمكن لزائر مشيرب أن يقضي وقتا ممتعا على المقاهي أو المطاعم المتناثرة في أركان المكان.