بأغلبية ساحقة.. مجلس النواب الأمريكي يقر 3 إجراءات ضد الصين بسبب الانتهاكات بحق مسلمي الإيغور

أقرّ مجلس النواب الأمريكي تشريعا يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني، ضمن 3 إجراءات حظيت بدعم كبير في وقت تواصل واشنطن ضغوطها ضد معاملة بيجين لأقلية الإيغور المسلمة في الإقليم.

وبأغلبية كاسحة بلغت 428 صوتا ضد صوت واحد رافض، أقرّ مجلس النواب “قانون منع العمل القسري للإيغور”.

ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ أيضا عليه ويوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح ساريا.

👉🏼 BREAKING 👉🏼 UHRP Welcomes 428-1 Vote on Uyghur Forced Labor in House of Representatives “We urge the House and Senate to make sure the bill becomes law without further delay,” said UHRP Executive Director Omer Kanat.https://t.co/xOs3j7PqQo — Uyghur Human Rights Project (@UyghurProject) December 9, 2021

ويضع التشريع “افتراضا قابلا للدحض” بأن كل البضائع الواردة من الإقليم أنتجت من خلال السخرة.

وأقامت السلطات الصينية في شينجيانغ شبكة هائلة من معسكرات الاحتجاز لأقلية الإيغور وغيرهم من الجماعات المسلمة، يقوم فيها هؤلاء بالعمل في إنتاج البضائع للتصدير.

وتنفي الصين ارتكاب انتهاكات في شينجيانغ، لكن الإدارة الأمريكية والكثير من الجماعات الحقوقية تقول إن بيجين ترتكب إبادة جماعية وتجعل السكان يعملون بنظام أشبه بالسخرة.

The UK is the latest government to announce a diplomatic boycott of the @Beijing2022 Games! Canada, it’s your turn! @JustinTrudeau. https://t.co/FCTA45A4sx — World Uyghur Congress (@UyghurCongress) December 8, 2021

بطء في إصدار التشريع

ويتهم الجمهوريون البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونغرس بالتحرك ببطء في إصدار التشريع لأنه سيسبب مشكلات لبرنامج الرئيس الخاص بالطاقة المتجددة.

ويورد إقليم شينجيانغ للعالم الكثير من الخامات المطلوبة لألواح الطاقة الشمسية.

وينفي البيت الأبيض والديمقراطيون في الكونغرس تأخير التشريعات.

وأقرّ مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون أمس الأربعاء إجراءين آخرين مرتبطين بالصين وحقوق الإنسانية بأغلبية ساحقة.

In the context of an ongoing #genocide "it is ridiculous to hold an Olympics there in China and in my view it is like pouring scorn on the whole world's humanity. It would be right for the whole world to stage a boycott, not just America."https://t.co/DCCYvZ8Zh6 — World Uyghur Congress (@UyghurCongress) December 8, 2021

فقد أيد 428 صوتا في مجلس النواب دون اعتراض قرارا يقضي بأن اللجنة الأولمبية الدولية انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بتعاونها مع الحكومة الصينية.

كما صوت المجلس بأغلبية 427 صوتا مقابل صوت واحد على قرار يندد “بالإبادة الجماعية والجرائم المتواصلة ضد الإنسانية” التي ترتكبها الصين بحق الإيغور وأفراد آخرين من جماعات الأقليات الدينية والعرقية الأخرى ويطالب باتخاذ إجراء في الأمم المتحدة.

وأعلنت إدارة بايدن يوم الإثنين أن مسؤولي الحكومة الأمريكية سيقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيجين عام 2022 على خلفية “فظائع” ترتكب ضد حقوق الإنسان.