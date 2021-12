بأغلبية ساحقة.. مجلس النواب الأمريكي يقر 3 إجراءات ضد الصين بسبب الانتهاكات بحق مسلمي الإيغور

أقرّ مجلس النواب الأمريكي تشريعا يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني، ضمن 3 إجراءات حظيت بدعم كبير في وقت تواصل واشنطن ضغوطها ضد معاملة بيجين لأقلية الإيغور المسلمة في الإقليم.

وبأغلبية كاسحة بلغت 428 صوتا ضد صوت واحد رافض، أقرّ مجلس النواب “قانون منع العمل القسري للإيغور”.

ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ أيضا عليه ويوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح ساريا.

“We urge the House and Senate to make sure the bill becomes law without further delay,” said UHRP Executive Director Omer Kanat. https://t.co/xOs3j7PqQo

ويضع التشريع “افتراضا قابلا للدحض” بأن كل البضائع الواردة من الإقليم أنتجت من خلال السخرة.

وأقامت السلطات الصينية في شينجيانغ شبكة هائلة من معسكرات الاحتجاز لأقلية الإيغور وغيرهم من الجماعات المسلمة، يقوم فيها هؤلاء بالعمل في إنتاج البضائع للتصدير.

وتنفي الصين ارتكاب انتهاكات في شينجيانغ، لكن الإدارة الأمريكية والكثير من الجماعات الحقوقية تقول إن بيجين ترتكب إبادة جماعية وتجعل السكان يعملون بنظام أشبه بالسخرة.

ويتهم الجمهوريون البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونغرس بالتحرك ببطء في إصدار التشريع لأنه سيسبب مشكلات لبرنامج الرئيس الخاص بالطاقة المتجددة.

ويورد إقليم شينجيانغ للعالم الكثير من الخامات المطلوبة لألواح الطاقة الشمسية.

وينفي البيت الأبيض والديمقراطيون في الكونغرس تأخير التشريعات.

وأقرّ مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون أمس الأربعاء إجراءين آخرين مرتبطين بالصين وحقوق الإنسانية بأغلبية ساحقة.

In the context of an ongoing #genocide "it is ridiculous to hold an Olympics there in China and in my view it is like pouring scorn on the whole world's humanity. It would be right for the whole world to stage a boycott, not just America."https://t.co/DCCYvZ8Zh6

— World Uyghur Congress (@UyghurCongress) December 8, 2021