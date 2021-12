هل تصمد اللقاحات الحالية ضد أوميكرون؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

أكد المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد أيّ سبب للتشكيك بفاعلية اللقاحات المتوفرة حاليا ضد فيروس كورونا في الحماية من الإصابات الحادة بالمتحور الجديد أوميكرون.

وقال مايكل راين “لدينا لقاحات أثبتت فاعليتها ضد جميع المتغيرات، من حيث شدة المرض والاستشفاء، وليس هناك أي سبب للتفكير بأن الأمر لن يكون كذلك” مع أوميكرون.

