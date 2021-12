مقتل رئيس الأركان الهندي و11 من مرافقيه في تحطم طائرة هليكوبتر (فيديو)

أعلنت الهند ،اليوم الأربعاء، مقتل قائد هيئة الأركان الجنرال (بيبين راوات) و11 من مرافقيه جراء تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية (تاميل نادو) في جنوب البلاد، وفق ما ذكر مصدر حكومي لوكالة رويترز.

وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة “تعرضت مروحية من طراز ام أي-17ف5 تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال روات لحادث ،اليوم الأربعاء، قرب (كونور في تاميل نادو)”.

وتابع البيان “أمرنا بفتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث”.

وأوضح ضابط كبير في الجيش أن الجنرال راوات وزوجته كانا في المروحية إلى جانب ضباط آخرين في طريقهم إلى كلية الدفاع.

وقال مسؤول في فرق الانقاذ في كونور لوكالة الصحافة الفرنسية “ثمة جرحى أيضا في موقع الحادث لكننا نجهل هوية القتلى”.

وأضاف “نقل بعض الجرحى إلى المستشفى” موضحا أن حوالى 20 آلية لفرق الاطفاء في المكان لإطفاء حريق.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها محطات التلفزيون الإخبارية حطام المروحية الذي اندلعت فيه النيران في موقع الحادث في منطقة حرجية كثيفة قرب وجهتها النهائية في منطقة (نيلغيريس).

Footage shows the crash site of the helicopter carrying India’s defence chief General Bipin Rawat. Three people have reportedly been taken to hospital but the air force did not say whether Rawat was injured.

