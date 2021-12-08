جنرال إسرائيلي كبير: إقناع ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران أسوأ خطأ في تاريخنا

قال الجنرال الإسرائيلي إسحاق بن إسرائيل إن “أسوأ خطأ استراتيجي في تاريخ إسرائيل هو إقناع رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني”.

وشدد في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، الثلاثاء، على ضرورة “إنهاء السلبية وتشجيع الولايات المتحدة على إبرام صفقة تركز على منع إيران من تصنيع قنبلة نووية”.

وفي رده على سؤال ما إذا كان هناك ضرورة لأن تشمل الصفقة النووية مع إيران وقف دعم طهران لحركات المقاومة، رفض (بن إسرائيل) ربط الموضوعين بعضهما ببعض.

وقال “من الخطأ تعقيد الأمور. يمكننا التعامل مع (الإرهاب) بمفردنا. غزة ليست تهديدا استراتيجيا. السبب الوحيد الذي يجعلنا لا نهزم حماس والجهاد الإسلامي هو أننا لا نريد حكم مليون فلسطيني آخر أو مليونين”.

وأشار إلى أنه “يمكننا بسهولة دخول جنوب لبنان، وإزالة الصواريخ ثم العودة إلى الوطن. لقد فعلناها من قبل”.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية، الثلاثاء، أن المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بخصوص إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ستُستأنف غدا الخميس في فيينا.

وتوقفت المحادثات يوم الجمعة، حيث عبّر مسؤولون أوربيون عن استيائهم إزاء المطالب الكبيرة للحكومة الإيرانية الجديدة.

والجولة السابعة من المحادثات في فيينا هي الأولى مع مندوبين أرسلهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بشأن كيفية إحياء الاتفاق الذي قيدت بموجبه إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

يشار إلى أن الاتفاق المبرم بين إيران والقوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) لم يعد قائما منذ الانسحاب الاحادي للولايات المتحدة في 2018 وإعادة فرض العقوبات، ما دفع طهران للرد من خلال التنصل من معظم التزاماتها.

وعرض الاتفاق على طهران رفع جزء من العقوبات التي تخنق اقتصادها مقابل خفض كبير لبرنامجها النووي الخاضع لرقابة صارمة من الأمم المتحدة.