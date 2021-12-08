خبير فيروسات: لهذه الأسباب يجب إلزام الشعوب بالتطعيم ضد كورونا وهذه نتائج المزج بين لقاحين (فيديو)

اعتبر الدكتور يحيى عبد المؤمن مكي أستاذ علم الفيروسات والخبير السابق بمنظمة الصحة العالمية أن قرار إعطاء تطعيمات كورونا بشكل إلزامي قرار صائب لأن مرض كوفيد-19 ليس له علاج ناجع حتى الآن.

وأضاف في لقاء مع برنامج المسائية عبر الجزيرة مباشر “النمسا أولى الدول التي تجبر مواطنيها على أخذ اللقاح، وفرنسا لم تفرضه بعد ولكنها اكتفت بالنصح به في ظل تزايد أعداد الإصابات بشكل كبير وستبدأ تلقيح الأطفال في الأسبوع القادم، فاللقاح فعال ومفيد ويحمي الأرواح والشعوب والاقتصاد”.

وتابع “لو لم تكن فرنسا -على سبيل المثال- لقّحت ما يقرب من 60 مليونا من سكانها لحدثت كارثة كبرى في الوفيات والإصابات والاكتظاظ في المستشفيات في هذه الموجة الخامسة من التفشي”.

وأردف “أنا مع إجبار الشعوب على التلقيح لأنه لو حدث تفش شديد في الدول الفقيرة التي تعاني أصلا من ندرة في اللقاحات فستكون كارثة ووصمة عار على كل الدول”.

منظمة الصحة العالمية: التلقيح الإجباري ضد كوفيد يجب أن يبقى حلا أخيرا pic.twitter.com/7fz9SdZE2y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 7, 2021

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن التلقيح الإجباري ضد فيروس كورونا ينبغي أن يبقى حلا أخيرا بعد أيام من دعوة رئيسة المفوضية الأوربية دول الاتحاد الأوربي إلى مناقشة مسألة فرض التطعيم بصورة إجبارية.

وتسعى دول العالم ومن بينها الدول الأوربية إلى فرض إجراءات جديدة لمواجهة المتحور أوميكرون الذي يثير القلق بسبب ما يعتقد عن قدرته على التفشي السريع.

وكانت النمسا أولى الدول الأوربية التي أعلنت تلقي اللقاح بشكل إلزامي لكل مواطنيها اعتبارا من فبراير/شباط المقبل.

ويعتقد الدكتور يحيى عبد المؤمن أن منظمة الصحة وجهت هذا النداء حتى تقدم الدول الغنية التي استحوذت على 90% من اللقاحات على توزيعها بشكل عادل على الدول والشعوب.

مناعة مضاعفة

وحول الدراسة البريطانية التي أثبتت نجاعة التطعيم بجرعتين مختلفتين من اللقاحات قال “قمنا في المختبر الذي أعمل فيه بدراسة المزج بين لقاحي فايزر وأسترازينيكا، أو فايزر وجونسون أند جونسون وأثبتنا أنه من تلقى لقاح فايزر أولا ثم لقاح آخر فإن هذا مفيد جدا”.

وأوضح “كل شركة اختارت قطعة من الأحماض الأمينية في جينات الفيروس التي تتحكم في البروتين الغلافي الذي يلتصق بخلايا الرئة أو القلب أو الكلى فيصيبها ويتكاثر فيها ويدمرها، وأثبتنا أن استخدام لقاحين مختلفين ينتج نوعين من الأجسام المضادة لأجزاء مختلفة من الفيروس مما يعني حماية مضاعفة”.

وتابع “لذلك أنصح من تلقى لقاح فايزر مثلا أن يأخذ الجرعة الثانية أو الثالثة من شركة أخرى”.