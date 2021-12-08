توقيع 6 اتفاقيات تعاون بين شركات قطرية وسعودية

وقعت شركات قطرية وسعودية، اليوم الأربعاء، 6 اتفاقيات تعاون في قطاعات الطاقة والعقارات والسياحة.

جاء ذلك على هامش اجتماع عقده ملتقى الأعمال القطري السعودي في الدوحة، ناقش سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وفق بيان صدر عن غرفة تجارة وصناعة قطر أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

ووفق البيان، وقعت “مجموعة العذبي” القطرية اتفاقية تعاون مع “مجموعة حمد شويعر للاستثمار العقاري” السعودية.

كما وقعت شركة “الدليمي” لمعدات آبار النفط القطرية اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “التوريدات والخدمات البترولية المحدودة” السعودية.

وفي قطاع السياحة والضيافة، وقعت مجموعة الراجحي السعودية 4 اتفاقيات تعاون مع المجموعات الفندقية القطرية: سوق واقف، والريان، وجزيرة البنانا، ودوست العالمية.

انعقاد ملتقى الأعمال القطري السعودي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية بالدوحة، بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين. #قناhttps://t.co/LEy7niREGIhttps://t.co/P0caBTIAQs pic.twitter.com/TcfOeJDleQ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 8, 2021

وناقش الملتقى “سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري، والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري” بينهما، وفق البيان.

ونقل البيان عن محمد بن طوار الكواري -النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر- القول “نتطلع لفتح آفاق جديدة للتعاون على الأصعدة والمستويات كافة”.

وأوضح الكواري أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والسعودية بلغ 386 مليون ريال قطري (حوالي 106 ملايين دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وأضاف “هذه بداية مشجعة بالرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا”.

من جهته، قال عجلان بن عبد العزيز العجلان -رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية- إن الملتقى “يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، والتي نأمل أن تصل في القريب العاجل إلى درجة عالية من التكامل مدعومة بكل ما يربطنا من أواصر”.

وأعاد البلدان علاقاتهما الدبلوماسية، في يناير/كانون الثاني الماضي، في إطار مصالحة بين الدوحة وكل من الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة، بعد قطيعة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات ونصف.