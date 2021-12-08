بايدن: إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا لردع غزو روسي “غير مطروح” (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن نشر قوات أمريكية في أوكرانيا لردع غزو روسي محتمل أمر “غير مطروح” لأن أوكرانيا ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة يقع على عاتقها التزام أخلاقي وقانوني للدفاع عن حلفائها في الناتو حال تعرضهم لهجوم، لكن ذلك الالتزام لا يمتد إلى أوكرانيا.

وردا على سؤال حول إمكانية نشر جنود أمريكيين لوقف غزو روسي لأوكرانيا، قال بايدن: “هذا الأمر غير مطروح على الطاولة”.

وأشار الرئيس الأمريكي أنه يأمل في عقد اجتماع مع روسيا ودول الناتو بحلول يوم الجمعة.

وأضاف للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض أنه أوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء الاجتماع الذي عقد عبر الإنترنت واستمر قرابة ساعتين، أمس الثلاثاء، أنه ستكون هناك تداعيات اقتصادية غير مسبوقة لو أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا، وأنه على يقين بأن بوتين فهم الرسالة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يأمل في أن يكون هناك إعلان بحلول، يوم الجمعة، عن عقد اجتماعات على مستويات عليا مع روسيا وأربعة دول على الأقل من الأعضاء الكبار في حلف شمال الأطلسي “لمناقشة مستقبل مخاوف روسيا المتعلقة بحلف شمال الأطلسي على نطاق واسع” وما إذا من الممكن عمل مواءمات أم لا حيث أنها تتعلق “بخفض درجة التوتر على طول الجبهة الشرقية”.

“عواقب ألمانية”

من ناحية أخرى، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، إن ثمة عواقب ستترتب على انتهاك روسيا للحدود الأوكرانية في حالة حدوثه، إلا أنه أضاف أن ألمانيا ودولا أخرى تبذل ما في وسعها لتجنب هذا السيناريو، على حد قوله.

وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن استخدام خط أنابيب “نورد ستريم 2” لممارسة ضغوط على روسيا، قال شولتس لقناة فيلت التلفزيونية “لدينا رؤية واضحة للغاية. نريد من الجميع احترام سلامة الحدود”.

وأضاف “يدرك الجميع أنه ستكون هناك عواقب.. لكن الأهم هو بذل كل ما هو ممكن للتأكد من عدم حدوث انتهاك”.