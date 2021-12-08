السفير التركي في الدوحة: مرحلة جديدة من العلاقات بين قطر وتركيا (فيديو)

قال السفير التركي لدى قطر الدكتور مصطفى كوكصو إن ثمة مرحلة جديدة ستنطلق بين أنقرة والدوحة تشمل مشاركات استثمارية في بلدان ثالثة خاصة البلدان الأفريقية، بعد نجاح الشراكة بين البلدين في مجالات إنسانية واقتصادية قبل ذلك.

وأضاف كوكصو خلال مقابلة مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين قطر وتركيا تشهد ازدهارا منذ بدء الشراكة بين البلدين، إذ شهدت العلاقات توقيع أكثر من 68 اتفاقية بين البلدين منذ عام 2014 إثر إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة هي زيارة روتينية لترأس الدورة السابعة من اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، إذ يعقد دوريا كل عام اجتماع للجنة بالتبادل في قطر وتركيا.

وقال السفير التركي إن العلاقات بين قطر وتركيا انتقلت من مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية العميقة.

وأوضح كوكصو أن الدورة الحالية للجنة التي عقدت على مدار يومين شهدت توقيع 15 اتفاقية بين البلدين، أبرزها كانت اتفاقيات على المدى الطويل بين البلدين في مجالات الثقافة والرياضة وتنظيم الفعاليات الكبرى والصحة والإعلام.

وأشار إلى أن وزارتي الداخلية في تركيا وقطر وقعتا اتفاقية بشأن تنظيم الفعاليات الكبرى، وقال إنه بموجب الاتفاقية ستدعم تركيا كل الفعاليات الكبرى التي تنظم في قطر لضمان نجاحها.

وأضاف كوكصو أن الاتفاقية التي وقعت بين الوزارتين في هذه الدورة تحتوي على مشاركة تركيا في التنظيم الأمني لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة 2022 التي تستضيفها الدوحة.

وقال السفير التركي إن قطر هي من ستحدد مجالات المساعدة التي يمكن لتركيا تقديمها، مضيفا أن أنقرة لن تدخرا جهدا في تقديم تلك المساعدة.

وأضاف أن أنقرة تنتظر بحماس كأس العالم المقبل في الدوحة “كما ينتظر الأخ عرس أخيه”، مشيرا إلى حرص تركيا على نجاح قطر في تنظيم تلك الفعالية.

وقال كوكصو إن الرئيس التركي أعطى أوامره بتنفيذ كل ما تطلبه قطر لضمان نجاح تنظيم كأس العالم 2022.

ونفى السفير التركي أن تكون زيارة الرئيس التركي إلى الدوحة مرتبطة بأي طلب لمساعدات مالية من قطر، قائلا إن قطر وتركيا معا في السراء والضراء وتعملان معا في إطار من الشراكة والأخوة.

وقال إن تركيا وقطر تعملان معا في الملف الإنساني في أفغانستان، مضيفا أن أنقرة تشيد بجهد الدوحة في الملف الأفغاني والجهد الكبير الذي بذلته قطر لضمان استقرار الأوضاع هناك.

وأشار كوكصو إلى أن تركيا وقطر ستعملان معا في مطار العاصمة الأفغانية كابل لضمان تشغيله، مضيفا أن البلدين قدما العرض سويا لإدارة المطار.

وتابع أن قطر وتركيا تعملان معا في القضية الفلسطينية والوضع السياسي المتأزم في ليبيا والوضع في سوريا، كما أن الرئيس التركي ناقش مع أمير دولة قطر عددا من أوضاع المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وكان الرئيس تركي قد بدأ أول أمس الإثنين، زيارة رسمية إلى قطر برفقة عقيلته أمينة، ووزراء التجارة محمد موش، والزراعة والغابات بكر باكدميرلي، والصحة فخر الدين قوجة، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، إضافة إلى رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ورئيس مؤسّسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ومتحدّث الرئاسة إبراهيم كالن، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.