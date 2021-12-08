الجزيرة مباشر ترصد ظاهرة “أطفال البلاستيك”.. ماذا يفعلون؟ (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر ظاهرة جمع بعض الأطفال السوريين اللاجئين بلبنان للمواد البلاستيكية وبقايا الحديد بغرض بيعها والاستفادة بأموالها في ظل الظروف المعيشية السيئة ومعاناة العائلات النازحة بسبب نقص جميع متطلبات الحياة ومقوماتها الضرورية.

يقول محمد -وهو أحد الأطفال الذين أجبرتهم ظروف الحرب على العمل- إن برنامجهم ثابت مع مهنة جمع البلاستيك طوال الأسبوع، إذ يخرج كل صباح مع رفاقه الأربعة الصغار لمباشرة عملية جمع هذه المواد بمعاناة شديدة لبيعها.

ويضيف محمد أنه بعد هذا اليوم الطويل الشاق يعود مع أقرانه إلى بيوتهم في المساء، موضحا بأنه يقوم بذلك لتتمكن أسرته من شراء بعض احتياجاتهم الأساسية.

يُشار إلى أن هؤلاء الأطفال يجمعون ما بين دراستهم وعملهم الحالي، سعيا منهم لمستقبل أفضل ومساعدة لأهلهم وذويهم في ظروف اللجوء القاسية.

يقول محمد “أذهب للمدرسة بعض الأيام وأعمل في البعض الآخر وحلمي أن أصبح طبيبا لأساعد الناس”.

ورغم أنهم لا يزالون أطفالا يدرسون بمراحل التعليم الأساسية وخبرتهم الحياتية لا تؤهلهم للقيام بكل ذلك، فإن للحرب معادلة صعبة وللنزوح لغة معقدة تدفع الإنسان إلى السير في اتجاهات قد يكون مضطراً للذهاب إليها والتحرك من خلالها.