واتساب يطرح خيارات جديدة لميزة الاختفاء الافتراضي للرسائل.. وزوكربيرغ يعلق

أعلن تطبيق واتساب للمراسلات عن حزمة من الخيارات الجديدة لميزة الاختفاء الافتراضي للرسائل، وذلك لإعطاء المستخدمين مزيدًا من التحكم في رسائل المحادثات.

وقال التطبيق في بيان نشره عبر مدونته، مساء أمس الإثنين، إن المستخدمين سيكون لديهم خيار تشغيل ميزة اختفاء الرسائل افتراضيًا لجميع الدردشات الجديدة.

وأضاف “قد أضفنا خيارًا جديدًا عند إنشاء دردشة جماعية تتيح لك تشغيلها للمجموعات التي تنشئها.. الميزة الجديدة اختيارية ولا تغير أو تحذف أيًا من الدردشات الحالية”.

وتابع “بالنسبة للأشخاص الذين يختارون تشغيل الرسائل التي تختفي افتراضيًا، سنعرض رسالة في محادثاتك تخبر الأشخاص أن هذا هو الخيار الافتراضي الذي اخترته”.

وتتضمن تلك الخيارات أيضًا، إضافة مدتين جديدتين لاختفاء الرسائل هما: 24 ساعة و 90 يومًا، إلى جانب الخيار الحالي وهو 7 أيام فقط.

وقال المدير التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، في منشور له عبر فيسبوك “نحن نطرح خيارًا جديدًا للرسائل المختفية على واتساب اليوم، لذا ستتمكن من جعل جميع الدردشات الجديدة تختفي افتراضيًا بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا. لأنه ليست كل الرسائل بحاجة للبقاء إلى الأبد”.

وقال مدير التطبيق، ويل كاثكارت، في تغريدة له “هدفنا هو أن تكون المحادثات الرقمية خاصة مثل المحادثات في الحياة الواقعية. نحن لا نحضر مسجلات شرائط لجميع محادثاتنا مع أصدقائنا. فلماذا تستمر محادثاتنا الرقمية إلى الأبد؟ لا نعتقد أنه يجب ذلك”.

