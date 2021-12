كورونا.. دراسة تكشف نتائج التطعيم بلقاحين مختلفين وتوصية بعدم علاج المرضى ببلازما المتعافين

كشفت دراسة بريطانية نتائج التطعيم بجرعتين مختلفتين من لقاحات كورونا، كما نصحت منظمة الصحة العالمية بعدم علاج المرضى ببلازما المتعافين، بينما حذّرت عالمة بريطانية من أن الجائحة المقبلة “قد تكون أسوأ”.

وأكّدت دراسة بريطانية مُوسّعة بشأن التطعيم بجرعتين مختلفتين من اللقاحات، أن الأشخاص الذين تلقّوا جرعة أولى من أسترازينيكا أو فايزر-بيونتيك ثم أعقبوا ذلك بجرعة ثانية من موديرنا بعد 9 أسابيع كانت استجابتهم المناعية أقوى من غيرهم.

وقال أستاذ بجامعة أكسفورد لرويترز “اكتشفنا استجابة جيّدة حقًّا للمناعة، في واقع الأمر أقوى من الحصول على الجرعتين من لقاح أسترازينيكا”.

Mixing Pfizer, AstraZ COVID-19 shots with Moderna gives better immune response -UK study https://t.co/UiWSgSiySt pic.twitter.com/YcBoE425yE

— Reuters (@Reuters) December 7, 2021