كاميرا توثّق زرْع شرطي إسرائيلي مسدسا في مركبة مواطن عربي (فيديو)

وثّق تسجيل مصور بثته قناة تلفزيونية إسرائيلية زرْع شرطي إسرائيلي مسدسا في مركبة سائق عربي قضى إثر ذلك شهرا في السجن بتهمة حيازة السلاح قبل الإفراج عنه.

وبثت ” القناة 13 الإسرائيلية” التسجيل المصور يوم الأحد ويظهر زرع شرطة الاحتلال مسدسا في مركبة سائق بدوي أوقفته لتحدثه على هاتفه المحمول أثناء قيادة سيارة غير مرخصة.

وأضافت القناة أنه وجهت للسائق تهم أكثر خطورة تتعلق بالأسلحة.

وذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية أن السائق الشاب البالغ من العمر 19 عاما من جنوب البلاد وقضى شهرا في السجن قبل أن يطلق سراحه السبت الماضي، بعد أن راجع محاميه لقطات الاعتقال التي صورتها كاميرات الجسم (المزروعة على ملابس أفراد الشرطة).

وأضافت التقارير أنه جرى تقديم شكوى لدى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة وهي هيئة تابعة لوزارة العدل مكلفة بالتحقيق في انتهاكات مزعومة للشرطة.

חשד: שוטרים עצרו בדואי על שימוש בטלפון בנהיגה – ושתלו ברכבו אקדח • תיעוד לידיעה המלאה: https://t.co/RERisHhI1F@bokeralmog pic.twitter.com/TWFHyrTnGG — חדשות 13 (@newsisrael13) December 5, 2021

وأشارت تقارير نقلا عن موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري إلى أنه بعد توقيف السيارة “أبلغ أفراد الشرطة، السائق العربي، بأنه سيتم توقيفه ومصادرة المركبة، ولكنهم قالوا له أيضا بأنهم سيفتشونها”.

وقال الموقع: “في مقطع فيديو وثّق الواقعة، بالإمكان سماع أحد الشرطيين وهو يسأل: أين المسدس؟ وسماع شرطي آخر، على الجانب الآخر من السيارة، وهو يجيب: في محفظة السيارة”.

وأضاف: “بعد لحظات، بدأ شرطي كان يتحدث مباشرة مع السائق في استجوابه حول محفظة السيارة الذي كان ما يزال مغلقا وحول ما قد يكون بداخله”.

وتابع: “لا يبدو أن السائق يرد على أسئلة الشرطي. بعد ذلك يقوم شرطي آخر، بعد فتح محفظة، بإظهار المسدس الذي كان ملفوفا بكيس بلاستيكي أسود لزملائه”.

وعلى إثر ذلك “تم إلقاء القبض على السائق وتوجيه تهمة حيازة سلاح ناري فتاك، حيث أشارت لائحة الاتهام إلى أن المسدس بلجيكي الصنع”.

وقال الموقع: “عندما طلب محامي السائق الاستماع لتسجيلات البث اللاسلكي من المواجهة، قيل له أنه تم محوها، ومع ذلك، فقد تمكن المحامي من الاطلاع على الصور التي التقطتها كاميرات الجسم (التي يتم تركبيها على ملابس أفراد الشرطة) وفي النهاية أبلغ عمّا اكتشفه في الفيديو”.

وأضاف: “بعد شهر من وراء القضبان، أُطلق سراح الشاب عندما عُرض على النيابة العامة وقاضي المحكمة المركزية، الدليل المصور، السبت”.

وقالت النيابة العامة الإسرائيلية في بيان: “تم تسليم تفاصيل القضية لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة”.

وأضافت: “عندما يتم تلقي نتائج التحقيق، سيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما في القضية”، من دون مزيد من التفاصيل.

ونقل الموقع عن شرطة الاحتلال الإسرائيلي قولها “فيما يتعلق بالادعاءات، يجب فحصها من قبل السلطات المختصة”.

واستذكر الموقع إنه في عام 2019، رفع رجل من القدس المحتلة يدعى سالم سليمان، دعوى ضد الشرطة الإسرائيلية لزرعها بندقية في منزله.

وأضاف: “اعتذرت شرطة إسرائيل لسليمان، بعد أن تبين أنه خلال الحادثة التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 – التي تم بثها جزءا من سلسلة تلفزيونية حول فرض القانون في المدينة – زراعة عناصر الأمن السلاح في منزله”.