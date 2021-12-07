خلال زيارة أردوغان إلى الدوحة.. قطر وتركيا توقّعان 15 اتفاقًا للتعاون في مجالات عدّة (فيديو)

ترأّس أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيّب أردوغان اجتماع الدورة السابعة للّجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، الذي عُقد بالديوان الأميري اليوم الثلاثاء، حيث وقّع الطرفان 15 اتفاقًا للتعاون في مجالات عدّة.

ووُقّعت مذكّرة تفاهم في مجال إدارة الكوارث والطوارئ، بين رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لوزارة الداخلية التركية، والمديرية العامّة للدفاع المدني بوزارة الداخلية القطرية.

أبرمت #تركيا و #قطر، 15 اتفاقية تعاون في عدد من المجالات والقطاعات

جرى توقيع الاتفاقيات في الدوحة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اللذين ترأسا اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين الدولتينhttps://t.co/6tWRdkpnIY pic.twitter.com/B3GtdWvRvJ — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 7, 2021

كذلك وُقّع بروتوكول بين الحكومتين القطرية والتركية، بشأن تنفيذ خطاب النوايا المتعلّق بالتعاون في تنفيذ الفعاليات الكبرى.

وإضافة إلى ذلك، تمّ الاتفاق على بيان مشترك لخطاب النوايا بشأن إقامة تعاون مؤسّسي بين منتدى أنطاليا الدبلوماسي ومنتدى الدوحة، ومذكّرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البروتوكولات والاجتماع السابع للّجنة الاستراتيجية العليا.

ووقّع البلدان أيضًا مذكّرة تفاهم بين إدارة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التركية وبنك قطر للتنمية، ومذكّرة تفاهم أخرى بين معهد المواصفات التركي وهيئة المقاييس العامّة القطرية.

🎥| افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاستراتيجية العليا القطرية – التركية في الدوحة🇶🇦🇹🇷#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/lCNFtP9ZZ5 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 6, 2021

كما اتفق الجانبان على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال الثقافة لعامَي 2022 ـ 2023 بين وزارة الثقافة والسياحة التركية، ووزارة الثقافة والرياضة القطرية، والبرنامج التنفيذي الأوّل في مجال الشباب والرياضة بين حكومتَي البلدين للأعوام 2022 ـ 2024.

سمو الأمير المفدى وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة يترأسان اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية في الديوان الأميري. https://t.co/bZmFCqdegd pic.twitter.com/lEmonMEvBP — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 7, 2021

ووُقّع كذلك اتفاق برنامج للتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبّية بين الحكومتين القطرية والتركية، كما وُقّعت مذكّرة تفاهم بشأن التعاون بين رئاسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية.

وأُبرِمت مذكّرة تفاهم بين مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية وجمعية رجال الأعمال القطرية، بجانب اتفاق تعاون بين وكالة الأناضول التركية ووكالة الأنباء القطرية.

اجتماع ثنائي

وعقد أمير قطر والرئيس التركي اجتماعًا ثنائيًّا في الدوحة، اليوم الثلاثاء، عقب مراسم الاستقبال الرسمية في القصر الأميري، استمرّ قرابة الساعتين بعيدًا عن الصحفيين.

استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة الدوحة، وسط مراسم استقبال رسمية. وجرى حفل الاستقبال في الديوان الأميري، حيث عُزف النشيد الوطني لكلا البلدين، ثم استعرض الزعيمان حرس الشرف، قبل أن يقدم كل منهما وفد بلادهhttps://t.co/Ly2QlYsVsu pic.twitter.com/Dryg8RJpYK — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 7, 2021

وعقب الاجتماع أطلعت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) الرئيس أردوغان والشيخ تميم على مشروعاتها للطائرات والمروحيات.

وقدّم المدير العام للشركة التركية (تمل كوتيل) شرحًا للرئيس التركي وأمير قطر أطلعهما فيه على مجسّمَين لطائرتي (حُرجيت) و(غوك باي) تركيتَي الصنع.

أطلعت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، الرئيس رجب طيب #أردوغان وأمير قطر الشيخ #تميم_بن_حمد ، على مشاريعها للطائرات والمروحيات. عقب لقاء ثنائي جمع الرئيس التركي وأمير قطر في العاصمة الدوحةhttps://t.co/FMcjXCjVxj pic.twitter.com/tkjY4EG0oh — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 7, 2021

والإثنين، بدأ أردوغان زيارة رسمية إلى قطر برفقة عقيلته أمينة، ووزراء التجارة محمد موش، والزراعة والغابات بكر باكدميرلي، والصحة فخر الدين قوجة، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، إضافة إلى رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ورئيس مؤسّسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ومتحدّث الرئاسة إبراهيم كالن، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.