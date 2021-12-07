العراق.. قتلى وجرحى في انفجار بمحيط مستشفى رئيسي بمدينة البصرة (فيديو)

سقط قتلى وجرحى في محافظة البصرة جنوبي العراق، نتيجة انفجار وقع ظهر اليوم الثلاثاء وسط المدينة، ناجم عن درّاجة ملغومة قرب جسر الصمود، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن التفجير أوقع 16 قتيلًا وعشرات الجرحى.

وأفادت خلّية الإعلام الأمني بأن المعلومات الأوّلية أظهرت وقوع تفجير درّاجة نارية في تقاطع الصمود بمدينة البصرة، أدّى إلى احتراق سيارتين كانتا بالقرب من مكان الحادث.

'خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل تفجير البصرة' https://t.co/TAVBNBWFre — واع (@INA__NEWS) December 7, 2021

وأوضحت أن خبراء الأدلّة الجنائية والفِرَق الفنّية المختصّة يبحثون في مكان الحادث لتحديد طبيعة التفجير وإعطاء تفاصيل أكثر عنه، وستُعلَن تفاصيله بعد إكمال التحقيقات.

وقالت رويترز إن الانفجار وقع بالقرب من مستشفى رئيسي، وأدّى إلى اشتعال النار في سيّارة واحدة على الأقل، وإلحاق بعض الأضرار بحافلة صغيرة.

وذكر بيان للجيش العراقي أن درّاجة نارية ملغومة كانت السبب في الانفجار، وأن خبراء الطبّ الشرعي ما زالوا في الموقع لمعرفة المزيد من التفاصيل.

ولم يَصدر بيان رسمي من الحكومة عن طبيعة الانفجار وعدد الضحايا الفعلي، كما لم تتضح طبيعة الحادث.