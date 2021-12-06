محمد صلاح يثير الجدل بشأن “عدم تفضيله” شرب الخمر.. ودار الإفتاء المصرية تتدخّل

شغل مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب المصري محمد صلاح منصّات التواصل المحلّية والعربية، بعد تصريحات أخيرة له بشأن عدم تفضيله الشخصي شربَ الخمر.

وفي مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، سأله عمّا إذا كان يشرب الخمر أم لا، فأجاب “لا أعرف. نفسي لم ترح لأن أشربها، ولا أريد أن أجرّبها”.

وبشأن تصرّفه خلال حفلات المجتمع الغربي الذي يعيش فيه عندما يُعرَض عليه شرب الخمر، قال “هم لا يضغطون على أحد أن يفعل أيّ شيء لا يرغب في فعله”.

وبعد المقابلة، انقسم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بين مُؤيّد ومُعارض لتصريحات محمد صلاح، إذ رأى كثيرون أنه كان يتعيّن عليه الردّ بأنه لا يشرب الخمر كونها مُحرَّمة شرعًا ومن الكبائر، بينما رأى آخرون أن ما قاله كان أحسن ردّ لتجنّب الهجوم عليه من الإعلام الغربي، وأنه مجرّد لاعب كرة وغير مُطالَب بتوضيح الحكم الشرعي.

وقارن البعض بين ما ذكره محمد صلاح وتصريحات المُعلّق الرياضي محمد أبو تريكة الأخيرة، بشأن المِثلية والترويج لها في الدوري الإنجليزي، وقالوا إن أبو تريكة أوضح الحكم الشرعي ولم يُبالِ بالهجوم عليه في حين آثر صلاح السلامة.

#كلنا_ابوتريكه يغار على المسلمين من الشذوذ ويدعو بيوتهم والعالم اجمع للانتباه من هذا المرض الخبيث و #محمد_صلاح يستحي ان يقول الخمر حرمه ربي. لم يُسْكرك الخمر يا صلاح بل أسْكَرتك الشهرة والمال. — 🇵🇸🇵🇸🇵🇸محمد بن عيسى🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (@m__binessa) December 6, 2021

وقال بعض المدافعين عن محمد صلاح إن الجميع يعلم عدم مشروعية شرب الخمر، ولا ينتظرون تأكيدًا منه أو من غيره، ولن يُثني تصريحه بأنها مُحرَّمة أيّ شخص عن شربها، بينما رأى آخرون أن صلاح قدوة لدى الكثير من الأطفال والشباب العربي المسلم، وأن الحوار كان مُوجّهًا بالأساس إلى الجمهور العربي، وكان عليه الانتباه لذلك.

يا عيني مش عارفين يعني ان الخمرة حرام !!!

و مستنيين صلاح يقولكم !!!

"( هو عارف انها حرام دة موضوع منتهي . احنا بنتكلم على انه مثلا عشان اتشهر ف ممكن يتغير .ف انه يشربها بقى. عادي )"

زي اي حد ممكن لما يلاقي نفسه مشهور يعمل اللي هو عايزة

فسيبوا صلاح فحاله#محمد_صلاح #صلاح pic.twitter.com/ZEtuRsEO8R — Mayada Ahmed (@MayadaA73353615) December 5, 2021

ومع احتدام الجدل بشأن المسألة، نشرت دار الإفتاء المصرية على صفحاتها تذكيرًا بشأن الحكم الشرعي لشرب الخمر جاء فيه “تحريم شرب الخمر ثابت بنصوص الكتاب والسُّنّة وإجماع المسلمين”.

لكن الإفتاء عادت ونشرت بعدها بدقائق “عدم التفكير في إتيان الأشياء المُحرَّمة عبادة في ذاته”.

تحريم شرب الخمر ثابتٌ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين pic.twitter.com/nRvIWUGgzf — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) December 5, 2021

عدم التفكير في إتيان الأشياء المحرمة عبادة في ذاته — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) December 5, 2021

يُذكر أن محمد صلاح يتصدّر ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 13 هدفًا، متقدّمًا بأربعة أهداف عن نجم ليستر سيتي جيمي فاردي، بعد 15 جولة من المسابقة، كما يتصدّر صلاح قائمة أكثر اللاعبين للتمريرات الحاسمة برصيد 9 أهداف.

لما دار الافتاء المصرية تطلع تعقب ولو من غير مسمى على الهرتله إللى قالها محمد صلاح يبقى الكلام إللى قاله فى منتهى الخطورة ياريت نبطل طبطبة على محمد صلاح ده شخص ولا عندى عقلية وعلى عنده كاريزما كل إللى فيها انه بيشتغل كل حاجة تخدم مصالحه فقط لا غير https://t.co/IJPOwUk1aj — انا اهلاوى (@osman198650) December 6, 2021

محمد صلاح شاب مصري طيب غلبان وخلوق يكفينا التزامه دينيا هو وزوجته والسجود عقب تسجيل الاهداف حفاظة على فرائض دينه وانتم تطلبون منه التطوع وهو لايستطيع انتم تريدونه صوت يعبر عنكم لعجزكم وليس في مكنته ذلك فرفقا به#محمد_صلاح — عمر بن الخطاب (@nwciYHXGSeBu6r0) December 6, 2021

حوار #محمد_صلاح صلاح مع #عمرو_اديب اديب .عمرو مش المحاور اللى يجيب معلومه او يضيف قيمه للقاء .عمرو بتاع هيصه وبروباجندا ولانه مش محاور وقع صلاح فى غلطه هتقعد لكتير قوى ملازماه وهتفتح باب مقارنات صلاح هيخسر فيها كتير .مكنش ليه لازمه اللقاء المقابل المادى صلاح مكنش محتاجه ده راى — Waleed Hamed (@eng_walidhamed) December 6, 2021