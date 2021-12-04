وفاة فتاة بعد سقوط هاتفها المحمول في حوض الاستحمام

توفيت فتاة (13 عامًا) في فرنسا بسبب صدمة كهربائية، عندما سقط هاتفها الجوّال -الذي كان موصولًا بالكهرباء لشحنه- في حوض الاستحمام.

وذكرت صحيفة (لوباريزيان)، اليوم السبت، أن رجال الإنقاذ تمكّنوا في بادئ الأمر من إنعاش الفتاة عقب الحادث الذي وقع في مدينة (ماكون).

وظلّت الفتاة في غيبوبة لأيّام عدّة بالمستشفى الجامعي في ليون، قبل أن تفارق الحياة.

Une adolescente est morte électrocutée. Elle avait mis son téléphone en charge alors qu'elle prenait un bain.https://t.co/YWOTVwcqjt — Alban Nay (@Alban_nez) December 4, 2021

وناشدت والدة الفتاة المراهقين وذويهم في الصحيفة المحلّية، قائلة “يجب أن يكون هذا تحذيرًا للمراهقين الآخرين، لأن هواتفهم أصبحت كأنها مزروعة في أيديهم”، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وأضافت الوالدة “يجب إصرارنا حقًّا على عدم أخذ الهواتف إلى أحواض الاستحما،م لأن الأمر قد ينتهي بشكل مأساوي”.