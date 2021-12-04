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الأخبار|فرنسا

وفاة فتاة بعد سقوط هاتفها المحمول في حوض الاستحمام

صورة أرشيفية (غيتي)
4/12/2021-|آخر تحديث: 4/12/202105:31 PM (مكة المكرمة)

توفيت فتاة (13 عامًا) في فرنسا بسبب صدمة كهربائية، عندما سقط هاتفها الجوّال -الذي كان موصولًا بالكهرباء لشحنه- في حوض الاستحمام.

وذكرت صحيفة (لوباريزيان)، اليوم السبت، أن رجال الإنقاذ تمكّنوا في بادئ الأمر من إنعاش الفتاة عقب الحادث الذي وقع في مدينة (ماكون).

وظلّت الفتاة في غيبوبة لأيّام عدّة بالمستشفى الجامعي في ليون، قبل أن تفارق الحياة.

وناشدت والدة الفتاة المراهقين وذويهم في الصحيفة المحلّية، قائلة “يجب أن يكون هذا تحذيرًا للمراهقين الآخرين، لأن هواتفهم أصبحت كأنها مزروعة في أيديهم”، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وأضافت الوالدة “يجب إصرارنا حقًّا على عدم أخذ الهواتف إلى أحواض الاستحما،م لأن الأمر قد ينتهي بشكل مأساوي”.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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