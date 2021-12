ثغرة أمنية كبيرة.. رجل يسافر بالطائرة من باربادوس إلى ميامي ومسدّس في جيبه

نجح رجل في السفر بالطائرة من باربادوس إلى ميامي مع مُسدّس في جيبه، بحسب ما ذكرت قناة تلفزيونية أمريكية.

وقالت قناة (إن بي سي 6) إن الراكب أمضى ساعات الرحلة الأربع، وفي جيبه المُسدّس الذي كان محشوًّا بـ5 رصاصات، ولم توضح المحطة التلفزيونية تاريخ الحادثة.

وتُشكّل الواقعة ثغرة أمنية كبيرة للولايات المتحدة التي حاولت تعزيز إجراءاتها الأمنية الحدودية وخاصة في المطارات، منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

ولم يُكشَف أمر الرجل إلا في مطار ميامي، عندما عثر أفراد من هيئة سلامة النقل في الولايات المتحدة (تي إس إيه) على المُسدّس بحوزته.

وذكرت القناة أن الراكب أبلغ الشرطة الأمريكية بأنه ركب الطائرة من بريدج تاون عاصمة باربادوس، حاملًا المُسدّس في جيب سرواله.

وأوقفت الشرطة الرجل ووجّه له قاضٍ تهمة حمل السلاح بطريقة مُموَّهة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدّة خمس سنوات في فلوريدا.

ودفع الراكب ببراءته في وقت تقرّر فيه أن يمثل أمام القضاء منتصف ديسمبر/ كانون الأوّل الجاري.

Man Flew Into MIA With Loaded Handgun in His Pocket: Police https://t.co/443YYqNCZT

— NBC 6 South Florida (@nbc6) December 3, 2021