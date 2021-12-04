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الأخبار|أمريكا

بتعبيرات الإنسان .. “أميكا” الأكثر تقدما وطليعة تكنولوجيا الروبوتات البشرية (فيديو)

4/12/2021

كشف مهندسو الروبوتات في شركة (Engineered Arts ) النقاب عن نظام أندرويد شبيه بالإنسان بشكل كبير أطلق عليه اسم (أميكا) ظهر في مقطع فيديو ترويجي قصير أصدرته الشركة.

وفي مقطع الفيديو الترويجي، بدا “أميكا” وكأنه قد استيقظ من النوم وهو يفتح عينيه ثم ينظر إلى يديه لبرهة ثم نحو إلى الكاميرا.

وحقق المقطع الذي بلغت مدته 40 ثانية أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر الإنترنت منذ أن أصدره الموقع في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وببشرة رمادية اللون، مع خصائص محايدة بين الجنسين ومتعمدة، تصف الشركة أميكا بأنه “الروبوت الأكثر تقدما في العالم على شكل إنسان يمثل طليعة تكنولوجيا الروبوتات البشرية”.

وأكد مؤسس الشركة أن “السبب في صنع روبوت يبدو كإنسان هو التفاعل مع الناس، الوجه البشري هو أداة اتصال ذات نطاق ترددي عالٍ للغاية، ولهذا السبب قمنا ببناء هذه الروبوتات التعبيرية”.

وقال “نحن نحاول فقط صنع شيء له الخصائص الإنسانية الأساسية -وهو التعبير- دون وضع أي شيء آخر فوق ذلك، ومن هنا جاءت الوجوه الرمادية”.

وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع روبوتات ترفيه شبيهة بالبشر لمراكز العلوم والمتنزهات والشركات.

والروبوت الجديد متاح الآن للشراء أو الاستئجار على الرغم من أن مؤسس الشركة يعتقد أنها منصة اختبار مثالية للذكاء الاصطناعي.

وقال “يعمل الكثير من الأشخاص على التفاعل مع الذكاء الاصطناعي، وجميع أنواع التطبيقات الجديدة التي تستخدم أنظمة الرؤية والتجزئة والتعرف على الوجوه، والتعرف على الكلام والتوليف الصوتي”.

لكنه أوضح أن “ما لا تراه هو الأجهزة لتشغيل كل تلك البرامج، هو ما نحاول توفيره وهو منصة للذكاء الاصطناعي” مشيرا إلى أن أميكا هي تتويج لـ 15 عاما من العمل.

وفي هذا الشأن يجدر بالذكر القول إن تكلفة شراء روبوت واحد تبلغ أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني (133.000 دولار أمريكي).

المصدر : رويترز

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opinion by ابتسام تريسي
Published On 11/11/2021
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