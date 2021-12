بتعبيرات الإنسان .. “أميكا” الأكثر تقدما وطليعة تكنولوجيا الروبوتات البشرية (فيديو)

كشف مهندسو الروبوتات في شركة (Engineered Arts ) النقاب عن نظام أندرويد شبيه بالإنسان بشكل كبير أطلق عليه اسم (أميكا) ظهر في مقطع فيديو ترويجي قصير أصدرته الشركة.

وفي مقطع الفيديو الترويجي، بدا “أميكا” وكأنه قد استيقظ من النوم وهو يفتح عينيه ثم ينظر إلى يديه لبرهة ثم نحو إلى الكاميرا.

وحقق المقطع الذي بلغت مدته 40 ثانية أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر الإنترنت منذ أن أصدره الموقع في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وببشرة رمادية اللون، مع خصائص محايدة بين الجنسين ومتعمدة، تصف الشركة أميكا بأنه “الروبوت الأكثر تقدما في العالم على شكل إنسان يمثل طليعة تكنولوجيا الروبوتات البشرية”.

وأكد مؤسس الشركة أن “السبب في صنع روبوت يبدو كإنسان هو التفاعل مع الناس، الوجه البشري هو أداة اتصال ذات نطاق ترددي عالٍ للغاية، ولهذا السبب قمنا ببناء هذه الروبوتات التعبيرية”.

وقال “نحن نحاول فقط صنع شيء له الخصائص الإنسانية الأساسية -وهو التعبير- دون وضع أي شيء آخر فوق ذلك، ومن هنا جاءت الوجوه الرمادية”.

وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع روبوتات ترفيه شبيهة بالبشر لمراكز العلوم والمتنزهات والشركات.

