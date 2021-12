أوميكرون.. ارتفاع الإصابات في فرنسا إلى 12 ومنظمة الصحة لم تتلقَّ معلومات عن وفيات

ارتفع عدد الإصابات بالمتحوّر الجديد (أوميكرون) في فرنسا إلى 12 حالة، حسب أحدث تقرير للسلطات الصحية مساء الجمعة، في وقت قالت فيه منظمة الصحة إنها لم تتلقّ معلومات عن وفيات مع تزايد انتشار المتحوّر.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي دوري في جنيف أمس الجمعة “لم أطّلع على أيّ معلومات تفيد بحدوث وفيات مرتبطة بأوميكرون”.

وأضاف أنه مع لجوء مزيد من الدول إلى إجراء فحوص لرصد المتحوّر الجديد “سيكون لدينا مزيد من الإصابات والمعلومات، رغم أنني آمل ألا يكون هناك وفيات”.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي أن “الموجة الخامسة من الجائحة قوية” مُشدّدًا على أن “الوضع مقلق” وقال إن مجلس الدفاع الصحي سينعقد الإثنين للبحث في “ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية”.

وتُوفي نحو 120 ألف شخص في فرنسا بسبب فيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وتم تلقيح نحو 90% من السكان الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا، وهو أحد أعلى معدّلات التطعيم في الاتحاد الأوربي.

وأعلنت دول، أمس الجمعة، رصد حالات عدوى محلّية بالمتحوّر الجديد، في حين أظهرت الأرقام الرسمية أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 تجاوز 3 ملايين في جنوب أفريقيا، مع ارتفاع الإصابات اليومية بشكل حاد بسبب المتحوّر.

ويواصل وباء كوفيد-19 بث الاضطراب في بعض البلدان، فقد سجّلت روسيا نحو 75 ألف وفاة في أكتوبر/ تشرين الأوّل وحده، وهو الشهر الأكثر فتكًا حتى الآن في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 145 مليون نسمة منذ بداية الجائحة.

وبعد أكثر من أسبوع على إعلان جنوب أفريقيا اكتشاف المتحوّر الجديد- الذي ما زالت خصائصه غير معروفة- اجتاحت موجة من الذعر أنحاء العالم، وتزداد قائمة البلدان المتضرّرة وعدد الإصابات به.

وفي المنطقة الاقتصادية الأوربية (الاتحاد الأوربي بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليشتنشتاين) سُجّلت 109 إصابات، أمس الجمعة حتى منتصف اليوم، وفقًا للمركز الأوربي للوقاية من الأمراض.

Scientists are warning that the new omicron variant may be causing more reinfections among COVID-19 survivors than earlier virus mutants. https://t.co/JrzOnIqEsD pic.twitter.com/ZVGOxmz7pU

وفي الولايات المتحدة، تم تأكيد 10 إصابات، اثنتان منها تعودان إلى شخصين لم يسافرا خارج البلاد، في إشارة الى أن العدوى كانت محلّية.

وأعلنت أستراليا تسجيل 3 إصابات أولى بالمتحوّر أوميكرون في سيدني، رغم الحظر المفروض على دخول الأجانب والقيود المفروضة على الرحلات الجوية من جنوبي القارّة الأفريقية.

#COVID19 UPDATE: A total of 51,402 tests were conducted in the last 24hrs, with 11,535 new cases, which represents a 22.4% positivity rate. A further 44 #COVID19 related deaths have been reported, bringing total fatalities to 89,915 to date. See more here: https://t.co/hXm94RFN7W pic.twitter.com/IVgMtR3OpX

— NICD (@nicd_sa) December 2, 2021