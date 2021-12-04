أوميكرون.. ارتفاع الإصابات في فرنسا إلى 12 ومنظمة الصحة لم تتلقَّ معلومات عن وفيات

ارتفع عدد الإصابات بالمتحوّر الجديد (أوميكرون) في فرنسا إلى 12 حالة، حسب أحدث تقرير للسلطات الصحية مساء الجمعة، في وقت قالت فيه منظمة الصحة إنها لم تتلقّ معلومات عن وفيات مع تزايد انتشار المتحوّر.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي دوري في جنيف أمس الجمعة “لم أطّلع على أيّ معلومات تفيد بحدوث وفيات مرتبطة بأوميكرون”.

وأضاف أنه مع لجوء مزيد من الدول إلى إجراء فحوص لرصد المتحوّر الجديد “سيكون لدينا مزيد من الإصابات والمعلومات، رغم أنني آمل ألا يكون هناك وفيات”.

Covid : 12 cas de variant Omicron confirmés en France https://t.co/9PG4Fme4OL — zinfos974 (@zinfoslive) December 4, 2021

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي أن “الموجة الخامسة من الجائحة قوية” مُشدّدًا على أن “الوضع مقلق” وقال إن مجلس الدفاع الصحي سينعقد الإثنين للبحث في “ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية”.

وتُوفي نحو 120 ألف شخص في فرنسا بسبب فيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وتم تلقيح نحو 90% من السكان الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا، وهو أحد أعلى معدّلات التطعيم في الاتحاد الأوربي.

وأعلنت دول، أمس الجمعة، رصد حالات عدوى محلّية بالمتحوّر الجديد، في حين أظهرت الأرقام الرسمية أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 تجاوز 3 ملايين في جنوب أفريقيا، مع ارتفاع الإصابات اليومية بشكل حاد بسبب المتحوّر.

Le variant Omicron continue de se propager, les restrictions se multiplient https://t.co/n9M07Px8m3 pic.twitter.com/J3trlqnkpD — FRANCE 24 – Vidéos (@F24videos) December 4, 2021

ويواصل وباء كوفيد-19 بث الاضطراب في بعض البلدان، فقد سجّلت روسيا نحو 75 ألف وفاة في أكتوبر/ تشرين الأوّل وحده، وهو الشهر الأكثر فتكًا حتى الآن في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 145 مليون نسمة منذ بداية الجائحة.

وبعد أكثر من أسبوع على إعلان جنوب أفريقيا اكتشاف المتحوّر الجديد- الذي ما زالت خصائصه غير معروفة- اجتاحت موجة من الذعر أنحاء العالم، وتزداد قائمة البلدان المتضرّرة وعدد الإصابات به.

وفي المنطقة الاقتصادية الأوربية (الاتحاد الأوربي بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليشتنشتاين) سُجّلت 109 إصابات، أمس الجمعة حتى منتصف اليوم، وفقًا للمركز الأوربي للوقاية من الأمراض.

Scientists are warning that the new omicron variant may be causing more reinfections among COVID-19 survivors than earlier virus mutants. https://t.co/JrzOnIqEsD pic.twitter.com/ZVGOxmz7pU — ABC7 News (@abc7newsbayarea) December 4, 2021

وفي الولايات المتحدة، تم تأكيد 10 إصابات، اثنتان منها تعودان إلى شخصين لم يسافرا خارج البلاد، في إشارة الى أن العدوى كانت محلّية.

وأعلنت أستراليا تسجيل 3 إصابات أولى بالمتحوّر أوميكرون في سيدني، رغم الحظر المفروض على دخول الأجانب والقيود المفروضة على الرحلات الجوية من جنوبي القارّة الأفريقية.

#COVID19 UPDATE: A total of 51,402 tests were conducted in the last 24hrs, with 11,535 new cases, which represents a 22.4% positivity rate. A further 44 #COVID19 related deaths have been reported, bringing total fatalities to 89,915 to date. See more here: https://t.co/hXm94RFN7W pic.twitter.com/IVgMtR3OpX — NICD (@nicd_sa) December 2, 2021

كما رصدت إسبانيا أوّل إصابة محلّية بالمتحوّر الجديد لدى رجل يبلغ 62 عامًا لم يغادر البلاد، كما أعلنت تونس والمكسيك أولى الإصابات بالمتحوّر الجديد أمس الجمعة.

وفي المجمل، رُصِد أوميكرون في 38 بلدًا، وأصبح هذا المتحوّر واسع الانتشار في المناطق الست لمنظمة الصحة العالمية، وفق ما قالت المسؤولة بالمنظمة (ماريا فان كيركوف) في مؤتمر صحفي.

The highest percentage testing positive was observed in the age group 10-14 years (15.8%). pic.twitter.com/2z40gBuaTN — NICD (@nicd_sa) December 3, 2021

ارتفاع الإصابات بين الأطفال

وأظهرت دراسة أجراها علماء في جنوب أفريقيا أن خطر تكرار الإصابة بكوفيد-19 أعلى 3 مرّات مع المتحوّر الجديد أوميكرون، مقارنة بالمتحوّرَيْن (بيتا ودلتا).

وفي جنوب أفريقيا -حيث أُعلِن رصد المتحوّر- تحدّثت الحكومة عن أنه أصبح هو السائد الآن، وأبلغت السلطات الصحية عن ارتفاع الإصابات لدى الأطفال، دون التأكّد في الوقت الحالي ما إذا كان ذلك مرتبطًا بأوميكرون.

وأكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (تيدروس أدهانوم غيبريسوس) أن عدم كفاية تغطية اللقاحات ومحدودية الفحوص وخاصة في أفريقيا، يُشكّلان “وصفة مثالية لتكاثر المتحوّرات وتزايدها”.

وأعربت مختبرات بينها (مودرنا وأسترازينيكا وفايزر/بايونتيك ونوفافاكس) عن ثقتها بقدرتها على انتاج لقاح جديد ضد المتحوّر، كما تعمل روسيا على انتاج نسخة من لقاح (سبوتنيك-في) أيضًا.

وأدّى انتشار المتحوّر الجديد إلى إعادة حظر السفر والتشكيك بالانتعاش الاقتصادي العالمي، إضافة إلى تحذيرات بأنه قد يتسبّب بأكثر من نصف الإصابات بكوفيد-19 في أوربا خلال الأشهر القليلة المقبلة.