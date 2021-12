أمريكا تعهدت بحمايتها.. واشنطن بوست: روسيا تعد لهجوم ضد أوكرانيا بمشاركة 175 ألف جندي

ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا يشارك فيه نحو 175 ألف جندي، في حين قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيجعل من “الصعب جدا” بالنسبة لروسيا شن أي غزو على أوكرانيا.

وقالت الصحيفة الأمريكية أمس الجمعة، إن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا يشارك فيه ما يصل إلى 175 ألف جندي اعتبارا من العام المقبل، مؤكدة بذلك مخاوف لدى كييف من هذا الاحتمال.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير – لم تسمه- أن موسكو تستعد لإطلاق “100 كتيبة مكونة من مجموعات تكتيكية بقوة تقدر بنحو 175 ألف جندي إلى جانب دبابات ومدفعية ومعدات أخرى”.

وردا على سؤال لفرانس برس، رفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على “معلومات تتعلق بالاستخبارات” لكنها قالت إنها “قلقة جدا من الأدلة على خطط لروسيا لتحركات عدوانية ضد أوكرانيا”.

ونقلت واشنطن بوست عن وثيقة عسكرية أمريكية أن القوات الروسية تقوم بالتموضع في 4 مواقع مختلفة بنحو 50 مجموعة قتالية تكتيكية.

كان وزير العدل الأوكراني، قد صرح أمام البرلمان بأن تقديرات الاستخبارات الأوكرانية تشير إلى أن نهاية يناير/كانون الثاني هي الفترة الأكثر احتمالا لاستكمال الاستعدادات الروسية لـ”تصعيد كبير”.

وقال إن نحو مئة ألف جندي روسي قد يشاركون في هجوم محتمل، مؤكدا أن “التصعيد سيناريو محتمل ولكنه ليس حتميا ومهمتنا منعه” مشيرا إلى أن روسيا بدأت بالفعل تدريبات عسكرية قرب بلاده.

كان الرئيس الأمريكي قد عزز الضغط على روسيا يوم الجمعة، مؤكدا أنه يعد “مبادرات” للدفاع عن أوكرانيا في حالة حدوث غزو، عقب تمركز القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

