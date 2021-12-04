أمريكا تعهدت بحمايتها.. واشنطن بوست: روسيا تعد لهجوم ضد أوكرانيا بمشاركة 175 ألف جندي

ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا يشارك فيه نحو 175 ألف جندي، في حين قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيجعل من “الصعب جدا” بالنسبة لروسيا شن أي غزو على أوكرانيا.

وقالت الصحيفة الأمريكية أمس الجمعة، إن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا يشارك فيه ما يصل إلى 175 ألف جندي اعتبارا من العام المقبل، مؤكدة بذلك مخاوف لدى كييف من هذا الاحتمال.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير – لم تسمه- أن موسكو تستعد لإطلاق “100 كتيبة مكونة من مجموعات تكتيكية بقوة تقدر بنحو 175 ألف جندي إلى جانب دبابات ومدفعية ومعدات أخرى”.

وردا على سؤال لفرانس برس، رفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على “معلومات تتعلق بالاستخبارات” لكنها قالت إنها “قلقة جدا من الأدلة على خطط لروسيا لتحركات عدوانية ضد أوكرانيا”.

ونقلت واشنطن بوست عن وثيقة عسكرية أمريكية أن القوات الروسية تقوم بالتموضع في 4 مواقع مختلفة بنحو 50 مجموعة قتالية تكتيكية.

الاستعداد لـ”تصعيد كبير”

كان وزير العدل الأوكراني، قد صرح أمام البرلمان بأن تقديرات الاستخبارات الأوكرانية تشير إلى أن نهاية يناير/كانون الثاني هي الفترة الأكثر احتمالا لاستكمال الاستعدادات الروسية لـ”تصعيد كبير”.

وقال إن نحو مئة ألف جندي روسي قد يشاركون في هجوم محتمل، مؤكدا أن “التصعيد سيناريو محتمل ولكنه ليس حتميا ومهمتنا منعه” مشيرا إلى أن روسيا بدأت بالفعل تدريبات عسكرية قرب بلاده.

كان الرئيس الأمريكي قد عزز الضغط على روسيا يوم الجمعة، مؤكدا أنه يعد “مبادرات” للدفاع عن أوكرانيا في حالة حدوث غزو، عقب تمركز القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

U.S. intelligence warns Russia planning offensive against Ukraine as soon as early next year, involving an estimated 175,000 troops https://t.co/V789CG0bWf — The Washington Post (@washingtonpost) December 4, 2021

وقال بايدن للصحفيين أمس الجمعة إنه يعد “مجموعة من المبادرات” تهدف إلى حماية أوكرانيا من هجوم روسي في وقت تتهم كييف وواشنطن موسكو بحشد قوات على الحدود والاستعداد لغزو.

وأشار في خطاب ألقاه في البيت الأبيض إلى أن الهدف من هذه المبادرات “أن تجعل من الصعب جدا بالنسبة إلى بوتين أن يفعل ما يخشى الناس أن يفعله”.

وقال إنه سيجعل من “الصعب جدا” بالنسبة إلى روسيا القيام بأي غزو على أوكرانيا، التي كانت قد حذّرت من هجوم محتمل واسع النطاق عليها الشهر المقبل.

وتقول واشنطن وكييف إن موسكو عززت قواتها قرب حدود أوكرانيا وتتهمان روسيا بالتخطيط لغزو، لكن الكرملين نفى ذلك.

وأعلنت موسكو أن مكالمة عبر الفيديو ستجرى الأسبوع المقبل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، في حين قالت واشنطن إن اجتماعا عبر الفيديو خطط له لكنها لم تحدد موعده.

ورغم الاتصالات المستمرة بين الخصمين منذ التقى بوتين وبايدن للمرة الأولى في قمة في جنيف في يونيو/حزيران، تستمر التوترات بين البلدين.

وبالإضافة إلى الصراع في أوكرانيا، تتصاعد الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة حول العديد من القضايا من بينها الهجمات الإلكترونية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني إن كييف ترفض رفضا قاطعا أي التزام بالتخلي عن خطتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأي “ضمانات” أخرى تطالب بها روسيا.

وأشار إلى أنه من “غير الوارد” أن تتخلى أوكرانيا عن سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي وهو أمر تقدّمت بطلب من أجله عام 2008 ولم يبت بعد.

وتريد موسكو أن ترى نهاية لتوسع حلف شمال الأطلسي شرقا بعد انضمام جزء كبير من أوربا الشرقية إلى الحلف عقب انهيار الاتحاد السوفياتي.