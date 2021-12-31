ليلة رأس السنة تتصدر عالميا.. وهذه أبرز الأحداث السياسية والرياضية المرتقبة في 2022

سيشهد العام الجديد العديد من الأحداث الكبرى على الصعيدين الرياضي والسياسي، ففي الرياضة يبدأ العام في الصين بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بينما ستختتم قطر العام بكأس العالم (فيفا 2022).

وكذلك يُعد 2022 عامًا مزدحمًا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية حول العالم التي يمكن أن تعيد تشكيل الأنظمة السياسية في بلدان كثيرة.

وقبل ساعات من العام الجديد، تصدرت “ليلة رأس السنة” منصات التواصل ومحركات البحث العالمية، وعلى رأسها غوغل مودّعًا عام 2021 المليء بالأحداث الصاخبة.

أبرز الانتخابات في 2022

في الولايات المتحدة يُركز السياسيون والمراقبون أنظارهم من الآن على الانتخابات التشريعية النصفية لعام 2022، المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل.

وقد تعرّض الانتخابات النصفية أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن للخطر، ولا سيما أنه يواجه معدلات تأييد منخفضة. وربما تكون هناك تداعيات كبيرة محتملة على السياسة الخارجية للكونغرس المتغير، ولكن لن يحدث تغيّر جذري بالسياسة الأمريكية من ناحية القيادة التنفيذية على الأقل.

وفي ولاية (أوتار براديش) الهندية سيقرر سكانها البالغ عددهم 200 مليون نسمة تقريبًا ما إذا كان حزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم سيبقى في السلطة هناك لمدة خمس سنوات أخرى.

وفي آسيا ستُجري كل من كوريا الجنوبية والفلبين انتخابات رئاسية، وستذهب هونغ كونغ -التي أصبحت ترمز إلى سفينة الديمقراطية الغارقة في السنوات الأخيرة حسب مراقبين- إلى صناديق الاقتراع لمنصب الرئيس التنفيذي.

وفي بعض البلدان مثل البرازيل والمجر والفلبين، سيقرر الناخبون ما إذا كانوا سيمنحون رؤساءهم (الذين يعدّهم البعض أشباه ترمب) وأحزابهم فترة أخرى في مناصبهم، وربما يكون 2022 عام انتعاش اليمين في فرنسا.

كما ستشهد دول أخرى حول العالم انتخابات رئاسية وبرلمانية مثل كوريا الجنوبية وكولومبيا وكينيا والبرتغال وأستراليا والسويد. أما في مالي والبوسنة والهرسك وتونس -التي شهدت كل منها تراجعًا كبيرًا في العام الماضي- ستحدد الانتخابات ما إذا كان بإمكان المؤسسات الديمقراطية أن تعيش يومًا آخر.

كأس العالم لكرة القدم (أرشيف)

أبرز البطولات الرياضية

كأس العالم لكرة القدم 2022:

ربما يكون هذا هو الحدث الرياضي الأكثر تشويقًا وإثارة في عام 2022، إذ يحدث كأس العالم مرة كل أربع سنوات مما يجعله فريدًا من نوعه.

وفي هذا العام، ستلعب الفِرق في دولة قطر وستكون المرة الأولى التي تقام فيها المنافسة خلال فصل الشتاء (من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 19 ديسمبر/كانون الأول). وعادة ما يقام الحدث في شهر يونيو/حزيران، ولكن بسبب درجات الحرارة المرتفعة في قطر في الصيف، تم نقله إلى نوفمبر وديسمبر لعام 2022.

أما الفِرق المُشاركة المعروفة حتى الآن فهي: قطر وألمانيا والدنمارك والبرازيل وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا والأرجنتين.

نهائي أبطال أوربا:

ستقام المباراة النهائية لنهائي أبطال أوروبا 22-2021 على ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج في روسيا يوم 28 مايو/أيار، وهي واحدة من أكثر مباريات كرة القدم المنتظرة في العالم.

وسيلعب الفائزون مع الفائزين من دوري أبطال أوربا 22-2021 في كأس السوبر(10 أغسطس/آب) 2022.

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية:

بعد استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية قبل 14 عامًا، تعود بيجين لاستضافة كل من الألعاب الأولمبية الشتوية (من 4-20 فبراير/شباط) والألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين (من 4-13 مارس/آذار).

وستضم البطولة الأولى 15 مسابقة مختلفة، منها التزلج على جبال الألب والبياثلون والتزلج عبر البلد والتزلج الفني على الجليد والتزلج الحر والهوكي والقفزعلى الجليد والتزلج السريع.

بينما ستضم البطولة الثانية ست رياضات مختلفة، هي التزلج على جبال الألب ولبياثلون والتزلج عبر البلد والهوكي والتزلج على الجليد والكرلينج على كرسي متحرك.

ليلة رأس السنة تتصدر محركات البحث العالمية (غوغل)