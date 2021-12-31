“الصلاة على النبي” تثير جدلا داخل البرلمان الموريتاني.. ماذا جرى؟ (فيديو)

أثارت دعوة رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه أحد نواب المعارضة إلى الحد من الصلاة على النبي ﷺ أثناء جلسة للبرلمان مساء الثلاثاء، جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، دفعته إلى التغريد معتذرًا وموضحًا موقفه.

وكان رئيس البرلمان قد قاطع النائب المعارض (محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل) أثناء مداخلته في جلسة مناقشة مشروع موازنة الدولة لعام 2022.

"الصلاة على النبي" تثير جدلا في البرلمان الموريتاني.. ما القصة؟ pic.twitter.com/LXHjzCH1Da — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 31, 2021

وقال له “أدعوك لعدم تكرار الصلاة على الرسول والاكتفاء بها مرة واحدة لأن فيها ضياعًا للوقت” ما أثار انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وغرد ولد بايه عبر حسابه على تويتر “أنبه إلى أنني تصرفت وفق ما يمليه عليّ الضمير كرئيس مؤتمن على الوقت شرعًا وقانونًا، فإن فهم منه منع الصلاة على الرسول عليه أفضلها وأزكاها فذلك ليس قصدي ولا يمكن أن يكون، وليس خبرًا أنني ما افتتحت الجلسات إلا بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم”.