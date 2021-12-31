الضفة.. شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في سلفيت بزعم محاولة طعن (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني، ظهر الجمعة، بعد أن أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار عليه، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم الجيش في بيان مقتضب “ورد تقرير قبل قليل، عن محاولة تنفيذ عملية طعن بالقرب من مفترق جيتي أفيشار، وتم تحييد المنفذ” دون مزيد من التفاصيل.

وكان الشاب قد أصيب بجروح حرجة صباح اليوم، وذكرت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الشاب أصيب بالرصاص أسفل البطن، ومنع جيش الاحتلال فِرق الهلال الأحمر الفلسطيني من إسعافه، قبل اعتقاله ونقله إلى مستشفى في أراضي الداخل المحتل عام 1948، ليُعلن لاحقًا استشهاده.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب أمير عاطف ريان من بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت.

#صور من موقع اطلاق النار على شاب بزعم محاولته تنفيذ عمـ ـلية الطـ ـعـ ـن قرب مستوطنة "ارئيل" شمال الضفة الغربية. pic.twitter.com/w6GMfCgnGn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 31, 2021

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال عززت وجود عناصرها في محيط مستوطنة (أرائيل) بعد إطلاقها النار على الشاب الفلسطيني.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن “قوات الجيش بالتعاون مع الشاباك (جهاز المخابرات الداخلية) ينفذان عملية بحث لملاحقة سيارة على متنها شخصان أوصلا منفذ محاولة الطعن”.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة حالة من الغليان في صفوف الفلسطينيين، بعد اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على عدد من القرى الفلسطينية بمحافظة نابلس ومدن أخرى.