“التعليم عن حب”.. فكرة ملهمة من معلم فلسطيني تغزو منصات التواصل (فيديو)

رسم معلم فلسطيني بسمة دائمة وأبقى ذكرى لا تُنسى في نفوس طلابه بفكرة بسيطة عكست الكثير من الحب والامتنان والإدارك للمعنى الحقيقي لقيمة المعلم.

وأنهى المعلم خالد صبح بعبارة “ضحكتكم بالدنيا” فصلًا دراسيًا سيظل محفورًا في عقل وقلب طلابه من مدرسة (مدرسة ذكور بلاطة الأولى) بمدينة أريحا في الضفة الغربية، وهو الذي قرر إعداد كتيب يحمل صورًا ورسائل له ولطلابه تظل ذكرى لهم وداعمًا لمسيرتهم طوال العمر.

وقال المعلم على فيسبوك “في نهاية الفصل كان لا بد من نشاط ختامي تصميم كتاب للطلاب بصورهم ورسائلهم كي يبقى ذكرى لهم طوال العمر تطبيقًا لدرس (رسائل بلا ساعٍ)”.

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المصدر: خالد صبح – فيسبوك pic.twitter.com/RaJeqUzlZl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 30, 2021

وصمّم المعلم الكتيب برفقة الطلاب الذين شاركوا بصورهم ورسائل بأناملهم ومشاعرهم أرسلوها بلا ساعٍ إلى زملائهم ومعلمهم لتظل ذكرى زمالتهم وصداقتهم حية مهما فرقتهم الحياة.

وأعد المعلم مقطعًا مصورًا يفيض بمشاعر الحب والزمالة النقية ويكشف العلاقة الحقيقية القائمة على الود والاحترام بين طلاب الفصل ومعلمهم.

وكان هذا الكتيب المزينة صفحته الأولى بصورة جماعية للطلاب نشاط دراسي ختامي وجه من خلاله صبح وطلابه رسائل لبعضهم البعض حملت أمانيهم الشخصية وعبارات داعمة لزملائهم.

وكتب صبح في رسالة الكتيب الافتتاحية “إن أجمل شيء في الحياة أن يعود الإنسان بذاكرته فيجد شيئا جميلا يدفعه للاستمرار أن يعود فيذرف دمعة حب وحنين لأيام مضت وأصدقاء فرقتهم أقدار الحياة وحاجاتها مثلما جمعتهم من قبل”.

وأضاف “طلابي الأعزاء أكتب إليكم هذه الكلمات بقلب مليء بحبكم وأملي أن تكونوا سعداء في حياتكم المستقبلية متمنيا لكم كل خير وأن تتذكروا عندما تنظرون إلى هذا الكتاب عندما تمضوا بعيدا من هنا معلما أحب أن يرى السعادة في عيونكم وزملاء عشتم معهم أيام جميلة. معلمكم خالد صبح”.