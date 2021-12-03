قطعة قماش ضخمة تروي أوجاع ناجيات سوريات من سجون النظام (فيديو)

مثّلت قطعة قماش ضخمة مُتنفّسًا لسوريات، لتدوين تجربتهن المريرة داخل سجون النظام، ومعاناتهن في مُخيّمات النزوح.

وعلى قطعة القماش، أخذت نساء سوريات كُنّ معتقلات في سجون النظام بكتابة “رسالة الأمل” إلى الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وروت سجينة سابقة ما لاقته من تجربة مريرة، وقالت إنها تعرّضت للتعذيب النفسي والجسدي، ونادت بضرورة محاكمة رموز النظام السوري بسبب الانتهاكات.

قطعة قماش تروي أوجاع الناجيات السوريات من سجون النظام pic.twitter.com/SlnzFt5Hcu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 2, 2021

وتحكي رسائل النساء السوريات عن قصص المعتقلات والمُهجّرات، والمعاناة داخل زنازين الاعتقال، وقسوة الحياة في مُخيّمات النزوح، وتتضمن دعوة للأمم المتحدة لتحسين تلك الظروف.

ويبلغ طول قطعة القماش 16 مترًا، وهو رقم يماثل عدد أيّام الحملة التي أطلقتها الأمم المتحدة للتضامن مع النساء المُتضرّرات.

ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، لجأ أكثر من 5 ملايين مواطن -ثلثهم من الأطفال- إلى دول الجوار في لبنان والأردن والعراق وتركيا، بجانب بلدان أخرى حول العالم.

كما نزح نحو 6.6 مليون شخص داخل البلاد، وبهذا يصبح الرقم الإجمالي أكثر من 13 مليون سوري بحاجة إلى المساعدة، وفق المُفوّضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين.