تعرّف على “السمك المسكوف”.. أشهى المأكولات البحرية في المطبخ العراقي (فيديو)

يُعَدُّ “السمك المسكوف” إحدى الوجبات المهمّة في المطبخ العراقي، ومن أشهى المأكولات البحرية التي تنتشر في أنحاء البلاد من الشمال إلى الجنوب.

وتسبق عملية إعداد طبق السمك على طريقة المسكوف خطوات تبدأ من قطع السمكة إلى نصفين وتنظيفها جيّدًا، ثم وضع التوابل عليها.

وبعد التتبيل، يُعلّق السمك في أوتاد ويُشوى على النار وهي بعيدة عنه، بإشعالها على المسكوف بشكل دائري، ليكون الشواء على درجة نار هادئة تُكسبه طعمًا ومذاقًا شهيًّا.

"السمك المسكوف".. من أشهى الأكلات البحرية في المطبخ العراقي pic.twitter.com/sV7WSHHh23 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 2, 2021

واستطلعت كاميرا الجزيرة مباشر -خلال جولة بسوق (الشواكة) في العاصمة بغداد- آراء عراقيين من العاملين في بيع الأسماك والمشترين، حول الأسعار وعمليات البيع والشراء.

وقال صاحب أحد المحلات، إن الشواكة من الأسواق القديمة، حيث أُنشِئت في أربعينيات القرن الماضي، والأسعار فيها ثابتة ومناسبة للمواطنين.

وذكر مواطنون آخرون أن وجبة السمك تصلح في مختلف أوقات العام، ولهذا فإن الحركة بالسوق لا ترتبط بموسم مُعيّن، وتشهد نشاطًا مُكثفًا طوال الوقت.

ويُعَدُّ السمك المسكوف من الأطباق المُفضّلة عند العراقيين، لجودة مذاقه وقيمته الغذائية ونكهته الشهية، التي تدفع الكثيرين منهم إلى التمسّك به والمحافظة عليه.