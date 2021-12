أوميكرون يبدأ الانتشار بالولايات المتحدة وأستراليا ويصل إلى ماليزيا ويسود في جنوب أفريقيا

رصدت الولايات المتحدة وأستراليا حالات إصابة محلية بالمتحوّر الجديد، أمس الخميس واليوم الجمعة، ممّا يزيد المخاوف حيال (أوميكرون) الذي قد يصبح الأكثر انتشارًا في أوربا أيضًا.

وفي الولايات المتحدة، سجّلت نيويورك 5 إصابات مؤكدة يوم الخميس وسُجّلت إصابة واحدة في مينيسوتا وأخرى في هاواي، ممّا يرفع إجمالي عدد الإصابات بهذا المتحوّر في البلاد إلى 9 أشخاص.

وكان الشخص المصاب في مينيسوتا قد توجّه إلى نيويورك لكنه لم يسافر إلى الخارج، وفي هاواي لم يكن المصاب قد تلقّى اللقاح لكنه لم يسافر إلى الخارج، ممّا يُظهر أن المتحوّر بدأ ينتشر بين السكان.

وأعلنت أستراليا، اليوم الجمعة، أنها رصدت أوّل إصابة بالمتحوّر الجديد لدى طالب لم يسافر إلى الخارج، ممّا يشير إلى أن المتحوّر بدأ ينتشر في الأراضي الأسترالية.

وفي سويسرا، فرضت السلطات حجرًا صحيًّا على ألفي شخص، بينهم 1600 طفل، بعد رصد إصابتين بالمتحوّر داخل مدرسة.

وقالت السلطات إن الشخصين المصابين كانا على اتصال عائلي وثيق مع شخص مصاب عائد من رحلة في جنوب أفريقيا. وأشارت إلى أن الإجراء هو الأوّل بهذا الحجم منذ رصد المتحوّر.

وسيتواصل الحجر الصحي لمدّة 10 أيام، وسيتعيّن على طلاب المدرسة ومُعلّميها إجراء اختبارات (بي سي آر)، كما سيتعيّن إخضاع أفراد عائلاتهم لفحوص من أجل رصد أي إصابات بالمتحوّر.

وفي النرويج، فرضت السلطات قيودًا صحية مشدّدة في أوسلو، بعدما تبيّن أن شخصًا مصابًا بالمتحوّر الجديد شارك في غداء مع نحو 120 شخصًا، بينما يُخشى أن يكون أضخم بؤرة لهذه المتحوّر في أوربا.

ورغم أن جميع المشاركين في الغداء سبق أن تلقوا لقاحًا إلا أن السلطات تخشى أن يكون المصاب قد نقل العدوى إلى مدعوّين آخرين.

وقالت وزيرة الصحة في مؤتمر صحفي بعد ساعات من إعلان اكتشاف هذه الإصابة، أمس الخميس، إن “الوضع مقلق”.

وقبيل لحظات من تصريحها، أعلنت بلدية أوسلو أن إصابة واحدة بالمتحوّر تأكدت بين صفوف المدعوّين بعد مشاركتهم في الغداء.

وأكدت السلطات الصحية في العاصمة أنها تتوقع رصد المتحوّر في صفوف مدعوّين آخرين أُصيبوا بالفيروس بعد مشاركتهم في الغداء، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على تحليل التسلسل الجيني للفيروس الذي أُصِيب به كل منهم.

وقالت وزيرة الصحة “هذا الأمر يشير إلى أن عدوى الفيروس تنتقل بسهولة شديدة، وأن اللقاح لا يقي جيّدًا من الإصابة، نتمنى ونعتقد أن اللقاح يقي من الأشكال الحادّة للمرض، ولكن ليس معروفًا إلى أي مدى”.

ووفقًا للمركز الأوربي للوقاية من الأمراض، بلغت الإصابات المؤكدة بالمتحوّر أوميكرون في دول المنطقة الاقتصادية (الاتحاد الأوربي والنرويج وآيسلندا وليشتنشتاين) 79 حالة حتى أمس الخميس.

وسجّلت ماليزيا أول إصابة بسلالة أوميكرون، وقال وزير الصحة، اليوم الجمعة، إن الإصابة لزائر أجنبي من جنوب أفريقيا وصل إلى ماليزيا عن طريق سنغافورة في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسجّلت الهند 9 آلاف و216 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، غداة إعلانها رصد أوّل حالتين بالمتحوّر الجديد.

قالت منظمة الصحة العالمية إن احتمال انتشار أوميكرون على الصعيد العالمي “مرتفع” رغم وجود غموض بشأن المتحوّر من حيث قوة العدوى وشدّة الأعراض التي تسبّبها وفاعلية اللقاحات الموجودة.

وبات المتحوّر الجديد منتشرًا في القارات كافة، دون تسجيل أي وفيات مرتبطة به.

وقال المركز الأوربي للوقاية من الأمراض إن المتحوّر “يمكن أن يتسبّب بأكثر من نصف الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا بدول الاتحاد الأوربي في غضون الأشهر المقبلة”.

BREAKING NEWS: We confirm that through collaborative efforts with private laboratories and the NGS-SA members, a new COVID-19 variant, B.1.1.529, has been detected in South Africa. Read more here https://t.co/0ht7nmMkJg

— NICD (@nicd_sa) November 25, 2021