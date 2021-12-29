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السودان.. مسلحون ينهبون مخازن برنامج الغذاء العالمي شمال دارفور (فيديو)

المخازن تعرضت لعمليات سلب ونهب (وسائل إعلام سودانية)
29/12/2021-|آخر تحديث: 29/12/202106:34 PM (مكة المكرمة)

تعرّضت مخازن برنامج الغذاء العالمي شرق مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غرب السودان لعمليات سلب ونهب من قبل مجموعة مسلحة مجهولة مع إطلاق نار كثيف، منذ أمس الثلاثاء، حسبما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

وقال شهود عيان إن المجموعة المسلحة استخدمت المركبات العسكرية في تكسير الأقفال ونُهبت مواد غذائية بمخازن البرنامج كانت مخصصة للنازحين.

وعلمت الجزيرة مباشر أن البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لعمليات السلام في دارفور (يوناميد) سحبت موظفيها الأجانب، مساء أمس، عبر طائرتين بعد تعرض مقرها الرئيسي في الفاشر لأعمال نهب.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن  قوله إن المهاجمين يتبعون لقائد مليشيا معروف يُدعى عيسى المسيح.

وأوضح أن المسلحين استخدموا 6 سيارات دفع رباعي في نهب كميات من المواد الغذائية كانت بالمخازن بعد أن اشتبكوا مع قوة تأمين المخازن.

وأوضح أن عشرات المواطنين تدافعوا بعد ذلك إلى موقع المخازن بعد سماعهم أصوات الاشتباكات بين الطرفين وتمكنوا من دخول المخازن عقب توقف الاشتباكات ونهبوا كميات من المواد الغذائية التي لم يتم حصرها.

وأكد الوالي إعادة السيطرة على الأوضاع وتأمين المخازن بعد وصول قوة من الشرطة، ولفت إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المهاجمين يتبعون أحد قادة المليشيات ومرتكبي الجرائم المعروفين بمدينة الفاشر ومعهم قوة أخرى تعمل السلطات على الكشف عن هويتها.

وأكد الوالي عدم وقوع إصابات بين أفراد الشرطة أو المواطنين.

والجمعة، تعرض مقّر بعثة (يوناميد) الرئيسي بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور لعمليات تخريب ونهب واسعة عقب اقتحامه من جهات غير معلومة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام سودانية