السودان.. مسلحون ينهبون مخازن برنامج الغذاء العالمي شمال دارفور (فيديو)

تعرّضت مخازن برنامج الغذاء العالمي شرق مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غرب السودان لعمليات سلب ونهب من قبل مجموعة مسلحة مجهولة مع إطلاق نار كثيف، منذ أمس الثلاثاء، حسبما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

وقال شهود عيان إن المجموعة المسلحة استخدمت المركبات العسكرية في تكسير الأقفال ونُهبت مواد غذائية بمخازن البرنامج كانت مخصصة للنازحين.

وعلمت الجزيرة مباشر أن البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لعمليات السلام في دارفور (يوناميد) سحبت موظفيها الأجانب، مساء أمس، عبر طائرتين بعد تعرض مقرها الرئيسي في الفاشر لأعمال نهب.

فيديو خاص بدارفور 24 لعمليات النهب و التخريب لمخازن برنامج الغذاء العالمي WFP بمدينة الفاشر بشمال دارفور، التي إستمرت منذ مساء الثلاثاء الى صباح اليوم الأربعاء.#الردة_مستحيلة#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية#مليونية30ديسمبر pic.twitter.com/pitrrRbPbF — BLACKBOY سودانى (@blackboy) December 29, 2021

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن قوله إن المهاجمين يتبعون لقائد مليشيا معروف يُدعى عيسى المسيح.

وأوضح أن المسلحين استخدموا 6 سيارات دفع رباعي في نهب كميات من المواد الغذائية كانت بالمخازن بعد أن اشتبكوا مع قوة تأمين المخازن.

وأوضح أن عشرات المواطنين تدافعوا بعد ذلك إلى موقع المخازن بعد سماعهم أصوات الاشتباكات بين الطرفين وتمكنوا من دخول المخازن عقب توقف الاشتباكات ونهبوا كميات من المواد الغذائية التي لم يتم حصرها.

وأكد الوالي إعادة السيطرة على الأوضاع وتأمين المخازن بعد وصول قوة من الشرطة، ولفت إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المهاجمين يتبعون أحد قادة المليشيات ومرتكبي الجرائم المعروفين بمدينة الفاشر ومعهم قوة أخرى تعمل السلطات على الكشف عن هويتها.

وأكد الوالي عدم وقوع إصابات بين أفراد الشرطة أو المواطنين.

والجمعة، تعرض مقّر بعثة (يوناميد) الرئيسي بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور لعمليات تخريب ونهب واسعة عقب اقتحامه من جهات غير معلومة.