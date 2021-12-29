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شاهد: أسد يلتهم شبله الصغير في حديقة حيوان وسط صدمة وذهول الحاضرين

يعد افتراس الحيوانات لصغارها أمر شائع (الأناضول)
29/12/2021-|آخر تحديث: 29/12/202102:29 PM (مكة المكرمة)

التهم أسد في حديقة حيوان مكسيكية شبله حديث الولادة أمام رواد الحديقة الذين أصابهم الذهول التام، فيما بدأت السلطات التحقيق في الحادث الذي اعتبرته إهمالًا من جانب مسؤولي الحديقة.

ويعد افتراس الحيوانات لصغارها أمرًا شائعًا لكن المشكلة الرئيسية هنا تكمن في الإهمال، وتقدمت الناشطة (إريكا أورتيغوزا فاسكيز) بشكوى ضد مسؤولي حديقة (توزوفاري) بولاية هيدالغو المكسيكية لعدم إبعادهم الأنثى عن الذكر بعد ولادة شبلها.

وأوضحت (فاسكيز) لوسائل إعلام محلية أنه من المعروف ضرورة فصل أنثى الأسد عن الذكر بعد الولادة لفترة من الوقت، مشيرة إلى أن حديقة الحيوان التي اهتمت بمكاسبها المادية فقط وتخطت هذه القاعدة، هي السبب في وقوع الحدث المحزن.

وفي واقع الأمر، فإن حادثة المكسيك تتماشى مع التدفق الطبيعي للحياة في عالم الحيوان، لأن الصغير الذي يولد يشكل خطرًا على أبيه في المستقبل، وهذا ربما يجعل الحيوانات تأكل صغارها.

ومع ذلك، فإن خطأ سلطات الحديقة في الحادث الذي وقع في المكسيك كبير للغاية بحسب ناشطين، فلو لم تقم إدارة حديقة بعرض الشبل حديث الولادة بهدف جذب المزيد من الزوار إليها لما كان لهذا الموقف أن يحدث.

وجرى استجواب مسؤولي الحديقة بالفعل وما زالت التحقيقات مستمرة بحسب مواقع محلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية