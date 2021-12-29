شاهد: أسد يلتهم شبله الصغير في حديقة حيوان وسط صدمة وذهول الحاضرين

التهم أسد في حديقة حيوان مكسيكية شبله حديث الولادة أمام رواد الحديقة الذين أصابهم الذهول التام، فيما بدأت السلطات التحقيق في الحادث الذي اعتبرته إهمالًا من جانب مسؤولي الحديقة.

ويعد افتراس الحيوانات لصغارها أمرًا شائعًا لكن المشكلة الرئيسية هنا تكمن في الإهمال، وتقدمت الناشطة (إريكا أورتيغوزا فاسكيز) بشكوى ضد مسؤولي حديقة (توزوفاري) بولاية هيدالغو المكسيكية لعدم إبعادهم الأنثى عن الذكر بعد ولادة شبلها.

#أسد يأكل شبله الصغير..

تقدمت الناشطة "إريكا أورتيغوزا فاسكيز" بشكوى ضد مسؤولي حديقة "توزوفاري" بعد حدوث ما أسمته بـ#"الإهمال"

جرى استجواب مسؤولي الحديقة لعدم إبعاد الأنثى عن الذكر بعد ولادة جروها وما زالت التحقيقات مستمرة..#المكسيك pic.twitter.com/FSbCt2QNRX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 28, 2021

وأوضحت (فاسكيز) لوسائل إعلام محلية أنه من المعروف ضرورة فصل أنثى الأسد عن الذكر بعد الولادة لفترة من الوقت، مشيرة إلى أن حديقة الحيوان التي اهتمت بمكاسبها المادية فقط وتخطت هذه القاعدة، هي السبب في وقوع الحدث المحزن.

وفي واقع الأمر، فإن حادثة المكسيك تتماشى مع التدفق الطبيعي للحياة في عالم الحيوان، لأن الصغير الذي يولد يشكل خطرًا على أبيه في المستقبل، وهذا ربما يجعل الحيوانات تأكل صغارها.

ومع ذلك، فإن خطأ سلطات الحديقة في الحادث الذي وقع في المكسيك كبير للغاية بحسب ناشطين، فلو لم تقم إدارة حديقة بعرض الشبل حديث الولادة بهدف جذب المزيد من الزوار إليها لما كان لهذا الموقف أن يحدث.

وجرى استجواب مسؤولي الحديقة بالفعل وما زالت التحقيقات مستمرة بحسب مواقع محلية.